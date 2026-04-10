David López, el abogado de Gualaceo que pide la remoción de Aquiles Álvarez en Guayaquil

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

David López Banegas, de 30 años, es un abogado oriundo de Gualaceo, Azuay. Reside en Quito y ejerce como director ejecutivo de Conagopare. Es fundador y militante del movimiento RETO. En TikTok es conocido como el "Joven David". Actualmente impugna en el Tribunal Contencioso Electoral la directiva de su partido, encabezada por el legislador Raúl Chávez y la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel.

El reclamo para destituir al alcalde Aquiles Álvarez reposa en la Comisión de Mesa. Casualmente, López milita en la misma tienda política que hoy tiene -y asumiría por sucesión- el poder de Guayaquil si prospera el proceso legal.

Entrevista con el abogado David López

— Usted es de Gualaceo, reside en Quito, tiene un cargo público en Conagopare. Y con esa agenda, usted vino el miércoles a presentar una denuncia a las 10:00 para iniciar el proceso de remoción del alcalde Aquiles Álvarez. ¿Usted pidió permiso para venir acá y cómo financió este viaje?

— Efectivamente, yo financié el viaje con mis propios medios económicos, pedí permiso también a la institución, licencia sin sueldo. Yo soy de Gualaceo, resido en la ciudad de Quito, sin embargo, soy ciudadano del Ecuador. Si tenemos estricto apego a la norma, el artículo 336 del Cootad dice: cualquier persona podrá presentar la denuncia con la cual se inicia el proceso de remoción.

— Usted también es militante de RETO y la autoridad vinculada a ese movimiento, la alcaldesa subrogante, asumiría igual el cargo si prospera la remoción. Considerando que la Alcaldía seguiría en manos de su mismo partido, ¿cuál es el objetivo de esta acción legal?

— Soy un militante de RETO, soy fundador del movimiento y creo que lidero la mayoría de la Asamblea Nacional del movimiento, que es el máximo órgano del mismo. Como movimiento se tiene que asumir una responsabilidad de la situación que vive la Alcaldía de Guayaquil. El alcalde Álvarez se encuentra privado de la libertad ya dos meses y esta situación genera inseguridad jurídica total, interrumpe obras y afecta a la administración de la ciudad. No importa si la vicealcaldesa es de la misma línea del señor Álvarez, del señor Chávez o si yo no la comparto; no importa, se tiene que cumplir la ley.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra recluido en Santa Elena.Joffre Lino

La sombra del Gobierno y los cálculos políticos

— Pero usted tiene cierto historial de oposición con Raúl Chávez dentro de RETO. ¿Está prestando su nombre para ser instrumento legal para que venga otro partido, como el Partido Social Cristiano, o el mismo Gobierno de turno?

— Yo no tengo ningún cálculo político, de hecho le confirmo: yo no seré candidato a absolutamente nada en estas elecciones seccionales, prefiero mantenerme luchando por los gobiernos parroquiales. Mucha gente dice que yo soy parte del Gobierno y quiero dejar bien claro que el Conagopare es una entidad que tiene autonomía propia, financiera y jurídica. Lo estoy haciendo como fundador del movimiento RETO, movimiento del cual el alcalde que se encuentra privado de libertad es militante. No podemos dejar que Guayaquil esté con total inseguridad jurídica y que no pueda cumplir sus competencias constitucionales.

— Entonces usted marca una línea contraria a lo que el Gobierno está haciendo, algo de lo que también se queja la cúpula actual de RETO...

— Le comento un ejemplo. Nosotros, como Conagopare, nos opusimos de forma legítima en un principio a la ley económica del 70-30 que presentó el Gobierno. Mostramos legalmente que era imposible su cumplimiento para los gobiernos parroquiales; lo hicimos de frente, dialogamos y al fin y al cabo se nos terminó excluyendo de esta ley. Estábamos en contra del Gobierno en ese asunto, claro, porque en muchas cosas estamos en contra. Y lo mismo pasó con el tema de Aquiles y Raúl: en un principio tratamos de dialogar, de proponer que se nos tome en cuenta para las candidaturas dentro de la alianza que hicieron con la Revolución Ciudadana, pero no hicieron absolutamente nada. Lo que hicieron es tratar al movimiento como si fuera una empresa privada donde es el gerente el que designa a los miembros de las sucursales y punto.

Fernando Alvarado, Raúl Chávez, Rafael Correa y Aquiles Álvarez, durante la campaña electoral del 2023.CORTESÍA

El conflicto interno en RETO y la vía legal

— ¿Por qué usted dice que no hay un rostro visible en Guayaquil cuando prácticamente el liderazgo institucional está hoy en manos de la vicealcaldesa, que es de su propio movimiento RETO?

— Esa es una opinión subjetiva. Si vamos al objetivo, la ley dice claramente que si la máxima autoridad se ausenta por más de tres días hábiles sin justificación, es una causal de remoción. Le corresponde a Tatiana Coronel asumir la Alcaldía hasta que se termine el periodo. Eso dice la ley. Ella pertenece a una línea del movimiento totalmente contraria a la que yo lidero y está bien, pero se cumple la ley.

— Hace una semana, el TCE había archivado una causa con la que usted intentó desconocer la elección de Raúl Chávez. Y una semana después usted viene a Guayaquil a pedir la remoción de Álvarez, que es mano derecha de Chávez. ¿Por qué esto no es una revancha personal?

— Primero, voy a dejar claro que existió un auto de archivo. Son tres causas en el Tribunal Contencioso Electoral. La causa de la Directiva Nacional tuvo un auto de archivo porque el juez dice que yo no presenté la aclaración. Yo sí presenté la aclaración por correo electrónico y fuimos donde un notario para desmaterializar la documentación. Apelamos y nos aceptaron. No existe ninguna forma de revancha. Lo que sí existe son aspiraciones. Ellos han actuado de forma unitaria, como si el señor Chávez fuera el único dueño del movimiento.

Raúl Chávez preside el movimiento RETO desde abril de 2024.

— ¿Cuántas personas dentro de RETO están en desacuerdo con la presidencia de Chávez y el liderazgo de Álvarez?

— La Asamblea Nacional, que es el máximo órgano del movimiento, tiene alrededor de 120 personas. Más o menos 72 personas con las que yo he conversado, están totalmente en contra de esto y no nos dejaron conectarnos el 14 de marzo a la asamblea.

— ¿Por qué cuando Aquiles Álvarez estaba libre no se lo escuchó a usted cuestionar públicamente ni sus alianzas, ni la gestión?

— Le pido que revise un poco mis redes sociales, sobre todo en TikTok, estoy como ‘Joven David’, y no he criticado solamente al alcalde Álvarez. He hecho muchas críticas al Gobierno, al correísmo, a la Revolución Ciudadana; al alcalde Aquiles hasta lo defendí cuando pedía la garantía soberana para dotar de agua a Monte Sinaí.

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— El proceso del Cootad ahora va a exigir etapas de prueba. ¿Usted va a venir de forma presencial o va a mandar algún apoderado a hacer este trabajo a Guayaquil?

— Si me llama el Concejo yo iré de forma presencial, igual pidiendo licencia sin sueldo, acudiré a exponer.

— Se vienen las elecciones en noviembre del 2026. Está en un partido donde no están tomando en cuenta su voz. ¿Por qué usted no da un paso al costado de ese partido o tiene conversaciones con otros?

— La Asamblea Nacional (de RETO) fue impugnada y el trámite está en el TCE. Si el TCE toma una decisión favorable a la línea que yo represento, nos mantenemos en el partido. Y obviamente si es que el Tribunal le da la razón al señor Chávez, yo daría un paso al costado.