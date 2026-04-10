Dos policías asesinados en Guayaquil: lo que se sabe hasta ahora

Publicado por Anny Bazán Creado: Actualizado:

Alrededor de las 13:30 de este viernes 10 de abril se produjo un ataque armado en el intercambiador de la vía a la Costa, a la altura del primer puente de la Perimetral, en el ingreso a Guayaquil. En el hecho murieron dos policías, lo que ha generado alarma en la ciudad y un despliegue inmediato de operativos de seguridad en la zona.

De acuerdo con la información preliminar obtenida por este Diario, las víctimas son un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptados por desconocidos.

Según los primeros indicios, la pareja se trasladaba desde Santa Elena hacia Guayaquil, donde se dirigían a su lugar de trabajo.

Identidades no confirmadas

Una de las víctimas sería una agente de seguridad que laboraba en la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased). Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.

La Policía Nacional llegó al sitio de los hechos y acordonó el área para iniciar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.

Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los atacantes ni el móvil del crimen. Las investigaciones continúan en desarrollo.