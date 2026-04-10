Dos policías asesinados en Guayaquil: lo que se sabe hasta ahora
Los agentes se movilizaban desde Santa Elena en un vehículo cuando fueron atacados. La Policía ya se encuentra en el lugar de los hechos
Alrededor de las 13:30 de este viernes 10 de abril se produjo un ataque armado en el intercambiador de la vía a la Costa, a la altura del primer puente de la Perimetral, en el ingreso a Guayaquil. En el hecho murieron dos policías, lo que ha generado alarma en la ciudad y un despliegue inmediato de operativos de seguridad en la zona.
Ecuador
Capturan a alias Monito, sospechoso del asesinato del periodista Jorge Cuesta
Valeria Alvear
De acuerdo con la información preliminar obtenida por este Diario, las víctimas son un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptados por desconocidos.
Según los primeros indicios, la pareja se trasladaba desde Santa Elena hacia Guayaquil, donde se dirigían a su lugar de trabajo.
Identidades no confirmadas
Una de las víctimas sería una agente de seguridad que laboraba en la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased). Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.
Ecuador
Golpe a bandas en Guayaquil: 20 detenidos y armas decomisadas en Apolo 14
Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
La Policía Nacional llegó al sitio de los hechos y acordonó el área para iniciar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de indicios balísticos.
Hasta el momento, no se ha establecido la identidad de los atacantes ni el móvil del crimen. Las investigaciones continúan en desarrollo.