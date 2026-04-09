Golpe a bandas en Guayaquil: 20 detenidos y armas decomisadas en Apolo 14

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policía ejecuta Apolo 14 el 8 y 9 de abril en Guayaquil para reducir violencia en zonas críticas.





Operativo deja 20 detenidos en distritos Durán, Florida, Pascuales y Nueva Prosperina por delitos graves.





Intervenciones incautan armas, droga y explosivo para afectar a bandas criminales en Guayaquil.

La Policía Nacional ejecutó entre el 8 y 9 de abril el operativo Apolo 14, una intervención focalizada en sectores de alta incidencia delictiva en Guayaquil.

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La acción se desarrolló en los distritos de Durán, Nueva Prosperina, Florida y Pascuales, con el objetivo de reducir los niveles de violencia y afectar a estructuras criminales.

Según información policial, se realizaron 21 intervenciones que dejaron como resultado 20 personas aprehendidas (16 hombres y 4 mujeres), quienes estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada como Tiguerones, Lobos, Águilas, Chone Killer, Latin King, Freddy Kruger y Mafia 18.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían relacionados con delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, asesinato, robo, tráfico de armas, tráfico de drogas y receptación.

La acción se desarrolló en los distritos de Durán, Nueva Prosperina, Florida y Pascuales.Cortesía

Objetos incautados en la operación

18 armas de fuego

5 alimentadoras

46 municiones de distintos calibres

4 teléfonos móviles

Cerca de 3.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización,

3 bloques de marihuana

Un artefacto explosivo

Se reportó la recuperación y retención de ocho vehículos y 50 motocicletas

El general Cristian Germán Barreiros, comandante subrogante de la Zona 8, indicó que esta intervención forma parte de la estrategia denominada 3D (Debilitar, Desorganizar y Desarticular), enfocada en afectar las capacidades de las organizaciones delictivas.

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El oficial también señaló que el operativo se complementa con mecanismos de denuncia ciudadana, como el uso de códigos QR, que permiten reportar hechos delictivos de forma anónima.

Según la Policía, la participación de la ciudadanía ha sido un factor clave para ejecutar este tipo de acciones en zonas consideradas prioritarias por su nivel de violencia.