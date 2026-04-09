Detienen a vendedor ambulante con 19 celulares sin justificar en Tumbaco

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Las claves del caso Un operativo en Tumbaco dejó a un joven de 24 años detenido con 19 celulares que no pudo justificar su procedencia

La aprehensión se dio luego de que la Policía detectó a un hombre que intentó evadir los controles rutinarios, lo que levantó sospechas

Un operativo en Tumbaco terminó con la detención de un joven de nacionalidad extranjera que vendía accesorios para celulares y que no pudo explicar la procedencia de 19 teléfonos móviles que tenía en su poder.

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La Policía detalló que el hecho ocurrió el 8 de abril de 2026 en las calles Juan Montalvo y Oswaldo Guayasamín. Agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), que realizaban controles preventivos en la zona, detectaron a un hombre que intentó evadirlos, lo que levantó sospechas.

Al revisar el sitio donde trabajaba como comerciante ambulante, los uniformados encontraron los dispositivos móviles. Tras verificar los códigos IMEI en el sistema de Arcotel, se confirmó que uno de los teléfonos estaba reportado como robado.

Las evicencias que se encontraron

El resto de equipos tampoco pudo ser respaldado con documentación que justifique su origen, por lo que los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso, de 24 años.

En total, se incautaron 19 celulares: uno con reporte de robo y 18 de dudosa procedencia.

El joven fue informado de sus derechos y su situación fue comunicada a las autoridades consulares correspondientes.

Posteriormente, junto con los indicios, fue trasladado a la Unidad de Flagrancia, donde quedó a disposición de la autoridad competente para el inicio del proceso judicial.