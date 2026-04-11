Video de Efraín Ruales: ¿Qué dijo Nachita sobre el uso de la IA?

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Nachita Ruales cuestiona uso de IA con imagen de su hijo en TV





Familia de Efraín Ruales afirma que nunca autorizó el contenido

Polémica involucra al programa Buenos muchachos y su producción

La polémica por el uso de la imagen de Efraín Ruales en el programa Buenos muchachos generó nuevas reacciones. Narcisa Ruales, conocida como Nachita, difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el uso de inteligencia artificial sin autorización de la familia.

Nachita Ruales relata cómo vio el video

Ruales explicó que encontró el contenido mientras revisaba su celular y señaló que el material la impactó. También recordó que existió un acercamiento previo por parte de Francisco Pinoargotti para utilizar la imagen de su hijo.

“Acabo de ver un vídeo de un programa… este vídeo me impactó porque el señor Francisco Pinoargoti, es verdad, él habló con mi Pablito para decir que quería con la imagen de mi hijo Efraín hacer algo en su programa”, expresó.

La familia negó el uso desde el inicio

Según su testimonio, la respuesta fue negativa desde el primer momento. Ruales aseguró que no aceptó la propuesta ni mantuvo diálogo posterior.

“Y yo le dije que no estaba de acuerdo, que yo no quería. Inclusive yo no quería ni quise hablar nunca con él”, afirmó.

También mencionó un encuentro reciente en la playa, donde evitó conversar con el presentador. “Yo prácticamente me retiré. Y yo no he vuelto a hablar con el señor”, indicó.

“No es no”: el mensaje directo de Nachita y de los amigos de Efraín

En su pronunciamiento, insistió en que la decisión de la familia no fue respetada y pidió detener este tipo de contenidos.

“Por favor, ¿qué pasa? Si ya dijimos que no era, no… no sean tan despiadados”, manifestó.

Además, se refirió al impacto emocional que le generó la difusión del material. “Me duele todavía ver cosas de mi hijo, y más así de esa forma”, señaló.

En el mismo mensaje, hizo un llamado a los responsables del programa. “Si no tienen ética, aunque sea tengan piedad y no jueguen con esos sentimientos… Por favor, le dijimos que no, no es no”, expresó.

Entre los artistas que también levantaron la voz y apoyaron a Narcisa están Érika Vélez, El Chino Moreira y Henry Bustamante. La actriz escribió: "Nadie debe lucrar con el dolor de una familia y lamento mucho que hayan vuelto a pasar por eso, los amo con todo mi corazón". El actor cómico puso: "Nachita estamos totalmente de acuerdo con ud. ¡NO ES NO! Le mando un fuerte abrazo".