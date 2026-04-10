Profesor iraní toca en su escuela destruida tras ataque en Teherán: “A la mierda la guerra”

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Profesor iraní toca tras ataque en Teherán y difunde video en redes





El músico Hamidreza Afrideh graba en escuela destruida tras drones en Irán





El video muestra por qué tocó entre escombros: dejar música en lugar del ruido

Hamidreza Afrideh, profesor y músico iraní, se viraliza tras tocar en las ruinas de su escuela en Teherán. El video surge luego de un ataque con drones que destruyó la Huniak Music Academy. Su testimonio se difunde en redes. La escena conecta música, conflicto y memoria.

El video que muestra la escuela destruida en Teherán

Hamidreza Afrideh se sienta entre escombros. Sostiene un kamancheh (instrumento de cuerda originario de Persia y base de la música tradicional iraní) y mira lo que queda de su escuela en Teherán. El lugar donde enseñaba música fue destruido tras un ataque con drones.

Antes de tocar, deja una frase que resume el momento que golpeó la Huniak Music Academy: “Quería que el último sonido que quede aquí fuera música, no bombas ni misiles”. Luego empieza a ejecutar una pieza con su instrumento.

El video fue publicado en sus redes sociales. No es solo una interpretación. También es un registro de lo ocurrido. En el mismo post, Afrideh explica lo que vivió en los días posteriores al ataque.

“Me he estado repitiendo durante los últimos días: Debería ser el último sonido de la música, no bombas y misiles...”, escribe.

El mensaje del músico tras abandonar su escuela

El músico cuenta que tuvo que abandonar el lugar: “Me alejé con miedo. Porque sabía que tal vez esos sonidos lo romperían todo. Si oyes esos ruidos al final de este vídeo, también tendré que irme”.

La escuela era un espacio de trabajo y formación. Así lo describe: “No eran unas pocas habitaciones, ventanas y sillas aquí... Este lugar era toda mi alma y de la vida de Shida... Recuerdos de 250 estudiantes, esfuerzo y amor de 22 maestros y colegas...”.

La música como registro y memoria

En su mensaje, Afrideh también habla del registro que deja el video: “El sonido, tal vez este sea el último sonido de esta escuela. Y tal vez incluso mi último sonido de reproducción. Tal vez no esté aquí mañana. Pero la voz permanece para el recuerdo...”, describió de manera poética en su perfil de Instagram.

Su texto mira hacia adelante: “Para el día que otra vez la música sea el sonido de la paz... El sonido de la vida...”.

El músico incluye una dedicatoria: “Esto es lo menos que puedo hacer de mi simpatía con todas las familias en duelo”.

También fija una postura directa: “A la mierda la guerra... A la mierda la violencia”.

El contexto del músico y su trabajo reciente

En otra parte del mensaje, se refiere al impacto del ataque y la infraestructura que le pertenecía sus ciudadanos. "No hay nada que se destruya o se desvanezca fácilmente", afirma.

Antes de este episodio, Afrideh mantenía su actividad musical. El 18 de enero presentó un álbum independiente. Según explicó, el proyecto “se sitúa en el espacio de la música iraní y la música electrónica”. En ese trabajo participó como compositor e intérprete.

Hoy, su contenido en redes muestra otra escena. La escuela aparece destruida. Él vuelve a tocar. Y el sonido queda como registro.