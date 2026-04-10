EN VIVO | Barcelona SC vs Leones FC HOY: Hora, alineaciones y dónde ver el partido de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Barcelona SC recibe a Leones FC este viernes a las 19:00 en el Monumental por la fecha 8 de LigaPro.

El DT César Farías busca los tres puntos para seguir la estela del líder Independiente del Valle.



Tras el duelo, los amarillos viajan a Argentina para enfrentar a Boca Juniors por Copa Libertadores.

El Estadio Monumental se convierte este viernes 10 de abril en el escenario de un choque marcado por realidades contrastantes pero con la misma urgencia de sumar puntos. Barcelona SC regresa al torneo doméstico con la necesidad inmediata de revertir el sabor amargo de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, enfocándose ahora en no perder terreno en la etapa local frente a un Leones FC que llega con el impulso de ser el reciente ascendido que busca dar la sorpresa.

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La escuadra dirigida por César Farías encara este compromiso por la octava fecha con la presión de mantenerse en la zona alta de la tabla, donde actualmente ocupa la tercera posición con 12 unidades tras su reciente e importante triunfo frente a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado.

Para el estratega venezolano, obtener una victoria no solo significa recortar distancias con el líder, Independiente del Valle, sino también fortalecer el ánimo del grupo antes de emprender el viaje a Buenos Aires, donde el próximo martes se medirán ante Boca Juniors en la mítica Bombonera.

Jugadores de Barcelona previo a un partido.@BarcelonaSC

En la acera del frente aparece Leones FC, conjunto que bajo la tutela técnica de un histórico como Édison Méndez ha empezado a encontrar su ritmo en la categoría de privilegio. El equipo visitante llega a Guayaquil con la motivación de haber conseguido un triunfo ante Delfín en la jornada previa, resultado que los ubica en el duodécimo puesto con 7 puntos.

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Con un registro de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, el cuadro de Ibarra intentará aprovechar el desgaste físico de los locales para encadenar su segundo éxito consecutivo y seguir escalando posiciones en la clasificación general de la LigaPro.

Barcelona SC vs Leones FC: Posible alineaciones

Barcelona SC: José Cevallos; William Vargas, Javier Báez, Alex Rangel, Jonnathan Mina; Byron Castillo, Milton Céliz; Jefferson Intriago, Tomás Martínez; Héctor Villalba y Miguel Parrales.

Leones FC: osé Angulo; Ariel Aguas, Jordan Morán, Brian Kreiman, Frixon Vargas, Segundo Portocarrero; Emiliano Griffa, Elian Pepinos; Jairo Mairongo, Charles Vélez y Juan Anangonó.

Barcelona vs Leones FC: Hora y canales dónde ver

El duelo entre el Ídolo y Leones, a disputarse por la jornada 8 de LigaPro este viernes 10 de abril, se podrá disfrutar en la señal única de Zapping Sports desde las 19:00 (hora de Ecuador).