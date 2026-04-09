Barcelona SC y el Monumental: La drástica sanción que recibiría tras impacto de objeto al árbitro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debió ser una fiesta en el debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó en incertidumbre administrativa, por ahora. Tras el impacto de un objeto lanzado desde las gradas hacia el árbitro central en el encuentro ante Cruzeiro el pasado martes 7 de abril, Barcelona enfrenta un panorama legal y financiero sumamente complejo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Dependiendo del rigor del informe arbitral y de la evaluación de los delegados de seguridad, el Ídolo podría recibir desde penalizaciones económicas hasta el cierre total de su reducto producto del impacto hacia el réferi Juan Gabriel Benítez..

Las sanciones en juego: Del golpe al bolsillo al silencio en las gradas de Barcelona SC

El reglamento de la Conmebol es estricto respecto a la conducta de los aficionados. Estos son los tres escenarios que maneja la directiva torera:

Multas : En el caso más leve, por conducta violenta de la hinchada, la sanción base parte de los 15 mil dólares. Sin embargo, dada la gravedad de que el objeto impactara a un oficial del partido, la cifra podría escalar drásticamente hasta los 150 mil dólares.

: En el caso más leve, por conducta violenta de la hinchada, la sanción base parte de los 15 mil dólares. Sin embargo, dada la gravedad de que el objeto impactara a un oficial del partido, la cifra podría escalar drásticamente hasta los 150 mil dólares. Cierre de localidades o del estadio: Si Conmebol determina fallas graves en los protocolos de seguridad, el Monumental podría sufrir el cierre de una localidad específica o la clausura total para los próximos dos encuentros como local.

Si Conmebol determina fallas graves en los protocolos de seguridad, el Monumental podría sufrir el cierre de una localidad específica o la clausura total para los próximos dos encuentros como local. Inhabilitación del escenario: Existe el riesgo de que el club sea obligado a trasladar su localía fuera de Guayaquil. Lo más alarmante es el antecedente debido a que una reincidencia en estos hechos podría derivar, incluso, en la expulsión del torneo.

Barcelona inició con derrota su participación en la fase de grupos en la Copa Libertadores.ALEX LIMA

Un impacto financiero millonario para Barcelona SC

Más allá de lo deportivo, el castigo golpearía directamente las arcas del club. De confirmarse la sanción de jugar a puerta cerrada ante rivales de peso como Boca Juniors y Universidad Católica de Chile, las pérdidas estimadas serían devastadoras:

Se calcula que Barcelona SC podría dejar de percibir cerca del 1 millón de dólares, sumando conceptos de taquilla, compromisos con auspiciantes y premios adicionales. Estas cifras varían según los precios de las entradas y la afluencia de publico.

La dirigencia amarilla se mantiene a la espera de la notificación oficial, mientras el fantasma de una sanción histórica sobrevuela el Estadio Monumental luego del impacto al árbitro en el duelo contra Cruzeiro, el primero de local en la fase de grupos de la Libertadores 2026.