Mark Zuckerberg en Galápagos: el empresario de Meta se viraliza en las Islas

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mark Zuckerberg es visto en playa de Galápagos tras llegar en avión a Quito.



El yate Launchpad estaría en la zona mientras el empresario recorre islas.



La visita del CEO de Meta genera atención por presencia en esta área natural.

Mark Zuckerberg fue visto este 10 de abril en una playa de las Islas Galápagos. El empresario llegó días antes en avión junto a parte de su equipo, mientras su megayate Launchpad se mantiene en la zona. La visita ocurre en uno de los destinos naturales más protegidos de Ecuador.

Zuckerberg llega a Galápagos mientras su yate permanece en la zona

El fundador de Meta fue visto este 10 de abril en una de las playas del archipiélago de las Islas Galápagos. Su presencia fue confirmada por testigos en la zona y se volvió viral en redes sociales como Tik Tok.

Zuckerberg no llegó en su embarcación. Según información disponible, el empresario arribó en avión hace dos días junto a parte de su equipo. En paralelo, su megayate Launchpad permanece en aguas cercanas.

La visita se da en un contexto de alto control ambiental. Galápagos es un territorio con regulaciones estrictas para el turismo y la movilidad de embarcaciones.

El megayate Launchpad estaría en Galápagos

El Launchpad, vinculado a Zuckerberg, es una de las embarcaciones privadas más grandes del mundo. Cuenta con 118 metros de eslora y fue construido por el astillero Feadship.

El yate ha realizado recorridos por distintas regiones en los últimos meses. Entre sus escalas recientes se encuentra Gibraltar, desde donde partió hacia rutas en el Atlántico con destino a zonas cálidas.

La embarcación suele operar junto a un barco de apoyo, utilizado como base logística para almacenamiento y operaciones.

Debate por el impacto ambiental de los megayates

La presencia de este tipo de embarcaciones en zonas protegidas suele generar debate. Organizaciones ambientales a nivel mundial han cuestionado el impacto de los megayates por su consumo de combustible y emisiones. Hasta agosto de 2025, el yate había emitido más de 5.300 toneladas de CO2, en un periodo de nueve meses.

En el caso de Galápagos, el control sobre actividades turísticas y marítimas es parte de la política de conservación del ecosistema.

Zuckerberg no ha emitido declaraciones públicas sobre su visita. Sin embargo, su presencia en el archipiélago se suma a la lista de figuras internacionales que han llegado a este destino.

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Galápagos, destino de interés global

Las Islas Galápagos son uno de los principales destinos turísticos de Ecuador. Su biodiversidad y condiciones naturales han convertido al archipiélago en un punto de interés global.

La llegada de visitantes internacionales, incluidos empresarios y figuras públicas, suele generar atención en redes sociales y medios.

Por ahora, no se han confirmado detalles sobre la duración de la estadía de Zuckerberg ni las actividades previstas durante su permanencia en el país.

Turismo de lujo en Galápagos: entre la exclusividad y la conservación

La presencia de visitantes de alto perfil en las Islas Galápagos vuelve a poner en discusión el modelo de turismo en el archipiélago. El ingreso de megayates y experiencias privadas de alto costo convive con un sistema de conservación que limita el impacto humano en el ecosistema.

Galápagos opera bajo regulaciones estrictas. El número de visitantes, las rutas y las actividades están controladas. Sin embargo, el turismo de lujo plantea preguntas sobre el uso de recursos y la huella ambiental asociada a este tipo de desplazamientos.

El debate no es nuevo. Mientras el turismo de alto nivel genera ingresos para la economía local, también exige mayor vigilancia para garantizar que las prácticas se alineen con los objetivos de conservación.

En este contexto, la presencia de figuras internacionales funciona como un recordatorio de la tensión constante entre acceso, exclusividad y sostenibilidad en uno de los territorios naturales más protegidos del mundo.