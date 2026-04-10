Contraloría inicia verificación por subrogación de Aquiles Álvarez

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Contraloría inició una verificación preliminar para definir si abre una acción de control por la subrogación en Guayaquil.

El organismo de control analiza posibles irregularidades y determinará si procede una auditoría por la subrogación de la Alcaldía.

La Contraloría General del Estado anunció una verificación preliminar en torno a la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil a favor de Aquiles Álvarez, con el fin de determinar si corresponde iniciar una acción de control.

El pronunciamiento surge tras el oficio enviado el 27 de marzo de 2026 por las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Chóez, Cinthia García y Nelly Pullas, quienes solicitaron evaluar la legalidad de la decisión adoptada por el Concejo Municipal.

Verificación preliminar en Guayas

La subcontralora de Auditoría encargada autorizó a la Dirección Provincial del Guayas a incluir los aspectos señalados en el oficio dentro de una revisión inicial.

Esta verificación se realizará conforme al artículo 18 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, lo que permitirá establecer si existen méritos suficientes para avanzar hacia una acción de control formal.

El proceso también definirá el periodo de análisis y las autoridades que serán examinadas dentro del caso.

Con la verificación preliminar en marcha, la Contraloría evaluará si corresponde iniciar una auditoría o acción de control más profunda.

Este paso será clave para determinar posibles responsabilidades administrativas y esclarecer la legalidad del procedimiento adoptado por el Concejo de Guayaquil.