Feriado del 12 de abril en Cuenca: ¿se traslada el descanso por Fundación?

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cuenca conmemora sus 469 años de Fundación española.

Durante este fin de semana se llevarán a cabo varios eventos.

El descanso por las festividades será únicamente en Cuenca.

La capital azuaya conmemora el domingo, 12 de abril de 2026, sus 469 años de Fundación y para esto se desarrollará una agenda llena de actividades culturales, artísticas y sociales a lo largo de este mes.

Debido a la conmemoración y conforme a la ley de feriados que está vigente en Ecuador existirá feriado local dando descanso obligatorio a todo el cantón Cuenca el lunes, 13 de abril, lo que da lugar a un fin de semana largo (11, 12 y 13).

Este feriado al ser local, solamente en Cuenca no se cumplirá la jornada laboral ni las actividades educativas con normalidad. Además, este descanso no es recuperable.

Actividades artísticas y culturales

En este marco, el Municipio de Cuenca presentó una agenda que reúne más de 130 actividades artísticas, culturales y sociales que se llevarán a cabo a lo largo del mes de abril.

La celebración se abrió este viernes, 10 de abril, con el desfile estudiantil, en el que participaron 25 instituciones educativas que representaron la cultura y las tradiciones de los países que participarán en la Copa del Mundo 2026.

La agenda también incluye eventos permanentes, como muestras pictóricas en diferentes museos de la ciudad, entre ellos el Museo de Arte Moderno, el Museo de la Paja Toquilla, la Casa Patrimonial Escuela Central, la Casa del Artista y otros espacios.

Para este viernes también habrá una serenata a Cuenca en la casa patrimonial Las Posadas, música clásica en el Parque Calderón y un concierto en honor al padre Carlos Crespi en María Auxiliadora.

Las ferias artesanales y de juegos mecánicos se desarrollarán del 10 al 13 de abril en lugares como la Plaza de Santo Domingo, el Parque de la Madre, la Plaza del Otorongo, la Plaza de la EDEC, la Calle del Artista y el Complejo Deportivo Daniel Pintado, en Totoracocha.

Otro evento que se desarrollará es el Encuentro Binacional de Danza Tradicional, en el Teatro Pumapungo, organizado por la Escuela de Formación Cuenca Danza Popular, que será el viernes desde las 19:00.

El rock también tiene espacio en las festividades y, en la Hacienda San Diego, en Molinopamba, se realizará el evento “La Ruta del Rock: El Ritual”. Este evento será también el viernes desde las 20:00.

Durante el fin de semana también se desarrollarán diversas actividades. El sábado, 11 de abril, se inicia con los más pequeños de casa que rendirán homenaje a la ciudad con el desfile “Morlaquitos saludan a Cuenca”, organizado por los Centros de Educación Inicial Particulares de Cuenca. El recorrido será desde el parque de San Blas.

Las bandas de guerra de exalumnos también serán parte de la celebración. El sábado por la noche será su desfile por el Centro Histórico, desde las 18:00. El mismo día se llevará a cabo el concierto Voces del Tiempo en el Teatro Sucre, ubicado en la calle Sucre y Luis Cordero, desde las 19:00.

Otros eventos se podrán consultar en la agenda digital disponible en las cuentas oficiales del Municipio de Cuenca.