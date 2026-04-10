Cuenca abre sus fiestas de Fundación con desfile estudiantil

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cuenca conmemora 469 años de Fundación española el próximo domingo 12 de abril.

El miércoles habrá descanso obligatorio únicamente en Cuenca por tratarse de un feriado local.

Se desarrollarán más de 130 actividades a lo largo del mes de abril.

Decenas de estudiantes participaron en el desfile que abrió la celebración por los 469 años de Fundación española de la ciudad de Cuenca este viernes, 10 de abril de 2026.

La algarabía y energía de los jóvenes contagió a los ciudadanos que decidieron parar sus actividades para disfrutar de las presentaciones artísticas de las 25 instituciones participantes.

Los jóvenes representaron las costumbres y tradiciones de los países que serán parte de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos y México, con el mensaje de unión entre naciones en el marco del deporte.

Por ejemplo, el Colegio Luisa de Jesús Cordero interpretó una danza con los colores de Francia y mostró un carro alegórico con la Torre Eiffel. Japón también estuvo presente con las estudiantes del Colegio Checa que se revistieron de geishas y montaron un gran dragón, símbolo de la cultura milenaria asiática.

El Colegio Liceo Católico también se lució con su representación de Uruguay. Las jóvenes se vistieron con largos trajes para representar el Pericón Nacional y en un carro alegórico mostraron parte de la cultura gaucha.

El recorrido fue por las principales calles del Centro Histórico desde el parque de San Blas hasta San Sebastián y se extendió hasta pasado el mediodía.

Rocío Juca, presidenta de la comisión de Cultura del Municipio de Cuenca, explicó que con motivo de las festividades se llevarán a cabo más de 130 eventos, muchos de ellos desde el primer día de abril y se extenderán durante todo el mes.

Las instituciones educativas desfilaron representando a las culturas de los diferentes países que serán parte de la Copa del Mundo 2026.CLAUDIA PAZAN

Otras actividades para el fin de semana

Durante el fin de semana se desarrollarán diversos eventos entre desfiles, conciertos, muestras pictóricas, ferias artesanales, entre otros actos.

Las tradicionales ferias artesanales se desarrollarán del 10 al 13 de abril en lugares como: Plaza de Santo Domingo, Parque de la Madre, Plaza del Otorongo, Plaza de la EDEC, Calle del Artista y Complejo Deportivo Daniel Pintado en Totoracocha.

El sábado se llevarán a cabo dos desfiles, el primero será en la mañana con los más pequeños de casa que rendirán homenaje a la ciudad con el evento Morlaquitos saludan a Cuenca y por la noche las bandas de guerra de exalumnos. Ambos eventos partirán desde San Blas y recorrerán las principales calles del centro.

En el mirador de Turi se desarrollará un evento de baile denominado Cholas Cuencanas. Esto será también el sábado desde las 10:00.

La cultura uruguaya fue parte del desfile estudiantil a cargo del Colegio Liceo Católico.CLAUDIA PAZAN

Condecoraciones en sesión solemne de Cuenca

El domingo será la sesión solemne donde el Concejo Cantonal entregará diferentes condecoraciones a ciudadanos e instituciones por sus aportes en diferentes áreas.

Así la insignia Santa Ana de los Ríos de Cuenca se otorgará a los hermanos Ángel y José Ortiz Cornejo; la insignia Virrey Hurtado de Mendoza será para el Grupo de Inversión y Capacitación Acompañamiento Organizacional al Desarrollo ACORDES de la Universidad de Cuenca; la insignia Hermano Miguel para Cristian Pineda Guzmán y la insignia Guadalupe Larriva González para Paola Guzmán Salinas.

Mientras que la categoría de premios se distribuyó de la siguiente forma: Gil Ramírez Dávalos -categoría Construcción entre Medianetas Tipo Económico- para Micaela León Cabrera de la constructora J&P León S.A.S.; y el premio Abelardo J. Andrade para el GAD parroquial de Baños.

Adicionalmente se entregará tres reconocimientos a: Rubén Eduardo Mosquera Crespo, Post-mortem al Julio Flores y Post-mortem al René Toral Calle, propietario del desaparecido medio de comunicación Diario El Tiempo.