Cuenca celebrará su Fundación con discreta agenda de actividades

Cuenca tiene lista una angeda de actividades para conmemorar su los 469 años de su Fundación.

La Atenas del Ecuador se alista para celebrar sus 469 años de Fundación el próximo 12 de abril y para esto se ha desarrollado una agenda que reúne a 130 eventos culturales, artísticos, deportivos y otros que convocará a propios y extraños a lo largo de este mes.

Además, en la sesión solemne -que se desarrollará el próximo sábado- se entregarán reconocimientos a los ciudadanos que hayan aportado en el último año al desarrollo de la urbe morlaca. Hay que recordar que de forma local será feriado el próximo lunes.

Expectativa del sector turístico

José Corral, director municipal de Cultura, expresó que el arte y la cultura son un eje transversal en la reactivación económica de otros sectores como el turístico, el transporte y de los propios gestores culturales. “Esta agenda es una muestra de la identidad de Cuenca y nos invita a vivir nuestras tradiciones y abrirlas a quienes vienen de fuera”, puntualizó.

Marisol Peñaloza, vicealcaldesa de Cuenca, detalló que este año las festividades serán únicamente con artistas locales y con una agenda discreta debido al recorte de presupuesto de la Dirección de Cultura, tras la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con una inversión de 30.000 dólares para todas las actividades del mes.

El sector turístico de la ciudad también se mantiene cauto ante las festividades. José Luis Correa, presidente de la Asociación de Hoteles del Azuay, considera que al ser un feriado local y al estar muy cerca de lo que fue la Semana Santa y el próximo descanso obligatorio que decretó el presidente Daniel Noboa, por el Día del Trabajo, el sector no se reactivará. “La economía familiar no da para viajar en feriados tan seguidos. En Cuenca los feriados no son la reactivación del sector, más bien el 90% de los ocupantes de los hoteles de Cuenca son del sector corporativo”, dijo.

Agenda de eventos para las festividades

Sin embargo, el Municipio de Cuenca presentó la agenda oficial de las festividades, esperando que los diferentes actos atraigan a los turistas a lo largo de este mes. El acto más significativo será la sesión solemne en la que varios cuencanos recibirán condecoraciones en reconocimiento a sus aportes en diferentes áreas.

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El Concejo Cantonal de Cuenca dio a conocer la lista de insignias y quienes las recibirán. Así la insignia Santa Ana de los Ríos de Cuenca se otorgará a los hermanos Ángel y José Ortiz Cornejo; la insignia Virrey Hurtado de Mendoza será para el Grupo de Inversión y Capacitación Acompañamiento Organizacional al Desarrollo ACORDES de la Universidad de Cuenca; la insignia Hermano Miguel para Cristian Pineda Guzmán y la insignia Guadalupe Larriva González para Paola Guzmán Salinas.

Mientras que la categoría de premios se distribuyó de la siguiente forma: Gil Ramírez Dávalos -categoría Construcción entre Medianetas Tipo Económico- para Micaela León Cabrera de la constructora J&P León S.A.S.; y el premio Abelardo J. Andrade para el GAD parroquial de Baños.

Adicionalmente se entregará tres reconocimientos a: Rubén Eduardo Mosquera Crespo, Post-mortem al Julio Flores y Post-mortem al René Toral Calle, propietario del desaparecido medio de comunicación Diario El Tiempo.

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En tanto, la agenda se compone de eventos permanentes como las muestras pictóricas en los diferentes museos de la ciudad como: Museo de Arte Moderno, Museo de la Paja Toquilla, casa patrimonial Escuela Central, Casa del Artista y otros espacios.

Para este viernes habrá una serenata a Cuenca en la casa patrimonial Las Posadas, música clásica en el Parque Calderón y un concierto en honor al padre Carlos Crespi en María Auxiliadora. Las tradicionales ferias artesanales también se desarrollarán del 10 al 13 de abril en lugares como: Plaza de Santo Domingo, Parque de la Madre, Plaza del Otorongo, Plaza de la EDEC, Calle del Artista y Complejo Deportivo Daniel Pintado en Totoracocha.

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Otros eventos que también se desarrollarán son Encuentro Binacional de Danza Tradicional, en el Teatro Pumapungo, organizado por la Escuela de Formación Cuenca Danza Popular, que será el viernes desde las 19:00.

El rock también tiene espacio en las festividades y la Hacienda San Diego, en Molinopamba, se realizará el evento la Rita del Rock El Ritual. El evento será también el viernes desde las 20:00.

El sábado los más pequeños de casa rinden homenaje a la ciudad con el desfile Morlaquitos saludan a Cuenca. Este evento es organizado por los Centros de Educación Inicial Particulares de Cuenca. La jornada será el sábado y el punto de partida el parque de San Blas. Más eventos se podrán revisar en la agenda digital que está disponible en la página oficial del Municipio de Cuenca.

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