Marcela Aguiñaga deja el cargo: los proyectos que quedan en riesgo

Anunció su salida en mayo. ¿Qué pasará con los proyectos de infraestructura, cuidado social y la cuenca del río Guayas?

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, sorprendió este lunes 6 de abril al anunciar su renuncia al cargo, que se hará efectiva el próximo 14 de mayo de 2026, cuando cumple tres años en funciones. La decisión frena su posible reelección y abre interrogantes sobre el futuro de varios proyectos estratégicos en la provincia.

De acuerdo con la información oficial de la Prefectura del Guayas, la gestión se ha estructurado en cinco ejes: infraestructura, turismo, social, ambiente y seguridad. Sin embargo, la salida anticipada de la autoridad deja en duda la continuidad de iniciativas emblemáticas.

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Uno de los proyectos más representativos es el sistema “Cuidado del Guayas – Cuidando Vidas”. Este programa busca reconocer y redistribuir el trabajo no remunerado de cuidado, principalmente realizado por mujeres, con impacto directo en la economía y el bienestar social.

Además, incluye iniciativas como:

El Convoy del Cuidado, que atiende zonas rurales y de difícil acceso

La Manzana del Cuidado, enfocada en capacitación y apoyo a madres cuidadoras

Este eje social es considerado clave en la lucha contra la desigualdad y la equidad de género, por lo que su continuidad dependerá de la siguiente autoridad provincial.

Infraestructura y lluvias: una preocupación urgente

Otro de los puntos críticos es el plan de acción provincial para la época lluviosa y seca 2025-2026. La Prefectura prioriza obras como vías, puentes, muros, albarradas y sistemas de drenaje en zonas vulnerables.

Estas intervenciones son esenciales en cantones con alta exposición a riesgos climáticos, donde la falta de recursos agrava los efectos de las lluvias.

A los guayasenses:

Gracias por caminar conmigo, por abrirme sus puertas y dejarme ser parte de sus vidas.

Ser su Prefecta es uno de los mayores honores de mi vida. pic.twitter.com/49Ilgu97M7 — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) April 6, 2026

Cuenca del río Guayas: un acuerdo histórico en juego

Uno de los proyectos más ambiciosos es la mancomunidad para la recuperación de la cuenca del río Guayas. Este acuerdo, firmado en noviembre, busca rescatar la principal arteria hídrica de la costa ecuatoriana.

A inicios de 2026, la Prefectura recibió una asistencia técnica no reembolsable de 450.000 dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El financiamiento está destinado a fortalecer la gestión ambiental y sostenibilidad del río, pero su ejecución podría verse afectada por el cambio de liderazgo.

La salida de Marcela Aguiñaga deja en suspenso la continuidad de políticas públicas que requieren estabilidad institucional incluso se dirigió a la ciudadanía. "Cuiden todo lo que hemos avanzado, cada obra, política, logro, porque se lo merecen, porque es justicia", maniofestó.

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