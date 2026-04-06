¿Por qué renunció Marcela Aguiñaga? El impacto político de su decisión

La prefecta del Guayas anunció que dejará el cargo el 14 de mayo de 2026 y no irá a la reelección

Marcela Aguiñaga anunció que renunciará a su cargo el próximo 14 de mayo y que no buscará la reelección en los comicios seccionales.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció el 6 de abril de 2026 que renunciará a su cargo el próximo 14 de mayo y que no buscará la reelección en los comicios seccionales previstos para noviembre de este año.

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Su decisión, comunicada a través de un video difundido en redes sociales, responde —según explicó— a una situación familiar compleja, principalmente relacionada con la salud de su esposo, además de pérdidas recientes en su entorno cercano.

Aguiñaga llegó a la Prefectura del Guayas en mayo de 2023, tras una larga trayectoria política vinculada a la entonces Revolución Ciudadana, movimiento del que posteriormente se desafilió. En su mensaje, remarcó que la renuncia es una de las decisiones más difíciles de su vida y que obedece a la imposibilidad de sostener, en simultáneo, las demandas del cargo público y las necesidades de su familia.

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Carlos Serrano deberá completar el período 2023-2027

Desde el punto de vista administrativo y legal, la renuncia activará el mecanismo de sucesión previsto en el COOTAD. El viceprefecto Carlos Serrano deberá asumir la prefectura y completar el período 2023‑2027. Esto, a su vez, abre un proceso interno en el Consejo Provincial para la designación de una viceprefecta, en cumplimiento del principio de paridad de género.

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En el plano político, la salida anticipada de Aguiñaga reconfigura el tablero electoral en la provincia más poblada del país. Su decisión despeja meses de especulación sobre su futuro y deja sin una candidata de alto perfil a un sector del electorado que la identificaba como una de las figuras con mayor proyección para retener el control político del Guayas.

Además, la renuncia se produce en un contexto de tensiones internas en el correísmo y de reacomodos, del cual Aguiñaga fue una de las voces más visibles durante casi dos décadas.

Aunque la exfuncionaria ha insistido en que su retiro no responde a cálculos políticos inmediatos, el impacto trasciende el ámbito personal y tendrá efectos directos en las estrategias partidarias y alianzas locales en Guayas

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