“Guayas pierde”: políticos reaccionan a la renuncia de Marcela Aguiñaga

La decisión de Marcela Aguiñaga de dejar la Prefectura desata reacciones que combinan apoyo político y solidaridad personal

Marcela Aguiñaga anunció su renuncia a la Prefectura del Guayas en un mensaje marcado por su situación familiar.

El anuncio de la renuncia de Marcela Aguiñaga de la Prefectura del Guayas no solo reconfigura el escenario político provincial, sino que también desató una inmediata ola de reacciones desde distintos sectores, donde primaron los mensajes de respaldo, reconocimiento a su gestión y empatía frente a la situación personal que motivó su decisión, según informó en un mensaje.

El anuncio, realizado la mañana de este lunes 6 de abril a través de un video, tomó por sorpresa a actores políticos locales y nacionales, quienes, en cuestión de horas, comenzaron a pronunciarse públicamente.

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Un tono común: apoyo más allá de las diferencias

Desde el Concejo de Guayaquil, la edil Blanca López puso énfasis en el reconocimiento institucional, incluso por encima de las discrepancias políticas.

“Más allá de las diferencias políticas, es innegable el gran trabajo en nuestra provincia durante tu paso por la Prefectura”, expresó, en un mensaje que refleja un tono poco confrontativo frente a la salida de Aguiñaga.

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López también subrayó el componente humano de la decisión: “Son tiempos difíciles y la familia siempre estará primero. Fuerzas, Marcela”.

Ese mismo enfoque se repitió en otras voces del escenario político, marcando una reacción colectiva centrada más en lo personal que en lo partidista.

Más allá de las diferencias políticas, es innegable el gran trabajo en nuestra provincia durante tu paso por la Prefectura. Son tiempos difíciles y la familia siempre estará primero. Fuerzas, Marcela. — Blanca López (@BlancaLopezC_) April 6, 2026

Políticos destacaron la gestión de Marcela Aguiñaga tras confirmar que dejará el cargo el 14 de mayo. Cortesía

“Guayas pierde”: el reconocimiento a su gestión

La asambleísta Paola Cabezas fue más allá y planteó el impacto político de la renuncia, al considerar que la provincia pierde una figura clave.

“Guayas pierde a una de las mejores prefectas de su historia, pero tu familia te recupera”, escribió, en un mensaje que combina reconocimiento político con cercanía personal.

Cabezas también hizo referencia al costo del servicio público: “Sé todo lo que has sacrificado”, una frase que introduce una lectura más amplia sobre las exigencias del poder y sus efectos en la vida privada.

Apoyo desde la gestión municipal y el trabajo técnico

Desde el ámbito municipal, la exdirectora de Turismo de Guayaquil, Larissa Marangoni, destacó el trabajo colectivo durante la administración de Aguiñaga.

“Todo lo que ha logrado con un gran equipo… a veces hay que tomar decisiones difíciles”, señaló, sugiriendo que la salida no borra los resultados alcanzados.

Su mensaje también apuntó a una idea de continuidad personal: “uno vuelve a florecer”, expresó.

Una renuncia atravesada por lo personal

Más allá de las reacciones, el eje que articula la salida de Aguiñaga es su situación familiar.

En su mensaje, la prefecta fue explícita al explicar que enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida. “La vida me pone ante una circunstancia compleja y no puedo mirar hacia otro lado”, afirmó.

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En un relato poco habitual en el discurso político, detalló pérdidas y enfermedades en su entorno cercano. Recordó que en diciembre falleció su padre tras luchar contra el cáncer, un proceso que —según reconoció— no pudo acompañar plenamente debido a sus funciones.

A esto se suma el diagnóstico reciente de cáncer en estado avanzado de otro familiar y los problemas de salud que enfrenta su esposo.

“Hay momentos en los que lamentablemente no se puede hacer todo al mismo tiempo”, dijo, dejando entrever el conflicto entre la responsabilidad pública y la vida personal.

A los guayasenses:

Gracias por caminar conmigo, por abrirme sus puertas y dejarme ser parte de sus vidas.

Ser su Prefecta es uno de los mayores honores de mi vida. pic.twitter.com/49Ilgu97M7 — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) April 6, 2026

“Hoy me debo a los míos”: el cierre de un ciclo

Aguiñaga fue enfática en que su decisión no responde a cálculos políticos. “He tomado la decisión de no correr para la reelección de la Prefectura del Guayas”, sostuvo, marcando distancia de cualquier interpretación electoral.

Además, dejó claro que su prioridad cambia a partir de ahora: “Hoy me debo a los míos”.

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Su renuncia se hará efectiva el próximo 14 de mayo, fecha en la que cumple tres años en funciones, lo que formaliza el cierre de su ciclo al frente de la provincia.

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En su intervención, la prefecta también defendió su administración, destacando proyectos en infraestructura, apoyo al agro, políticas para jóvenes y sistemas de cuidado.

Pidió, además, que esos avances sean protegidos. “El poder es efímero, pero la gratitud y la lealtad son para siempre”, afirmó, en una frase que resume el tono de despedida.

Su salida, más que abrupta, se presenta como una transición marcada por circunstancias personales, pero con un cierre discursivo que reivindica su paso por la función pública.

Carlos Serrano ha basado su carrera en el trabajo en zonas rurales, experiencia que ahora llevará a la Prefectura. Cortesía

Cambio en la Prefectura: Serrano asume el mando

Con la renuncia de Aguiñaga, el viceprefecto Carlos Serrano asumirá la conducción de la provincia hasta completar el periodo 2023-2027.

Serrano, de 49 años, ha mantenido un perfil más técnico dentro de la administración provincial, con presencia en territorio y trabajo enfocado en sectores rurales.

Fue concejal de Samborondón durante dos periodos (2009-2019), donde impulsó iniciativas vinculadas al desarrollo agrícola, ganadero y al fortalecimiento del emprendimiento.

Su trayectoria también incluye actividad empresarial en construcción y comercio, así como participación en acciones de voluntariado en sectores vulnerables.

En el plano político, la salida anticipada de Aguiñaga reconfigura el tablero electoral en la provincia más poblada del país. Su decisión despeja meses de especulación sobre su futuro y deja sin una candidata de alto perfil a un sector del electorado que la identificaba como una de las figuras con mayor proyección para retener el control político del Guayas.

Además, la renuncia se produce en un contexto de tensiones internas en el correísmo y de reacomodos, del cual Aguiñaga fue una de las voces más visibles durante casi dos décadas.

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