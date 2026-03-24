Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri: Binomio electoral descartado ¿Cuál es el motivo?

Una fuente de la Prefectura del Guayas descarta que esta dupla vaya a consolidarse de cara a las elección de febrero del 2027

A menos de un año para las elecciones seccionales de 2027, la posible alianza entre Marcela Aguiñaga y Cynthia Viteri ni siquiera nació, mientras el Consejo Nacional Electoral establece un calendario crucial para el futuro político del Guayas.

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Los nombres de eventuales candidatos empiezan a aparecer y también la conformación de los llamados binomios seccionales (duplas de candidatos a alcaldes de capitales y prefectos) como un motor electoral para el arrastre de votos de uno a favor del otro y viceversa. Una de estas duplas que empezó a sonar con fuerza al menos en los últimos días fue la de Marcela Aguiñaga para la prefectura del Guayas y Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, de la misma manera que nació también murió.

EXPRESO conoció por una fuente cercana a la Prefectura del Guayas que un eventual binomio electoral para las seccionales con la exalcalde de Guayaquil queda descartado. "Sería antinatural participar con alguien con quien no comparte una línea ideológica", comentó esta fuente, quien enfatizó que esto no significa que la prefecta del Guayas descarte participar para la reelección.

Aguiñaga reconoció públicamente en su momento acercamientos y conversaciones con Viteri. En un pasada entrevista con EXPRESO, de enero de este año, la prefecta del Guayas también recordó su paso por la Asamblea Nacional en el que coincidió con Viteri. "Mire, yo me llevo bien con todos, la verdad que con todos tengo relación. A Cynthia (Viteri) la conocí en la Asamblea, fue mi compañera de corredores en ese momento", señaló Aguiñaga en esa conversación.

En su definición política para la reelección en 2027, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, habló con Diario EXPRESO sobre su nuevo frente y los diálogos con otros actores, mencionando a la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. 👉 https://t.co/GXRbSwEyPT pic.twitter.com/4wFePx3UYR — Diario Expreso (@Expresoec) January 20, 2026

Elecciones seccionales: el calendario avanza

El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para las elecciones del 14 de febrero del 2027 que define los hitos importantes del proceso hasta la posesión de las nuevas autoridades seccionales (alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales) y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Estos son algunos de los hitos importantes del calendario electoral:

1 de junio del 2026: Entrega del Registro Electoral a Organizaciones Políticas.

31 de julio al 14 de agosto del 2026: Procesos de democracia interna de las organizaciones políticas (primarias).

31 de agosto al 29 de septiembre: inscripción de candidaturas.

10 de enero del 2027: Lista definitiva de candidatos.

13 de enero al 11 de febrero del 2027: Campaña electoral.

14 de febrero del 2027: Día de la votación.

14 de mayo del 2027: Posesión de las autoridades.

Organizaciones en riesgo de no participar

Son, hasta el momento, tres organizaciones políticas las que están en riesgo de no participar en las elecciones del 2027. La Revolución Ciudadana está actualmente suspendida por nueve meses tras una decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, a pedido del fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Algunos dirigentes de la lista 5 son investigados por presuntamente haber recibido dinero del régimen venezolano para financiamiento electoral. La dirigente correísta ha inicio un proceso de demandas masivas en contra del fallo del juez.

Las otras dos organizaciones políticas en riesgo son Unidad Popular y Construye. Ambas, de acuerdo a sendos informes jurídicos del Consejo Nacional Electoral habrían pedido un número considerable de adherentes lo que los ubica en una posición legal de eliminación del padrón electoral.

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