Aguiñaga anuncia que irá convención nacional de un partido: ¿será Centro Democrático?

La prefecta ratificó un acuerdo electoral y su presencia en un evento partidista. Tiempos se alinean con agenda de la lista 1

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, entregó este lunes 9 de febrero una nueva coordenada sobre su futuro electoral, más allá del acuerdo político que ya había anticipado a este Diario a inicios de 2026. En un enlace radial, la autoridad confirmó que asistirá a la convención nacional del movimiento con el que buscará la reelección en 2027, un evento que se desarrollará "en los próximos días".

Nueva pista

Hemos hecho un acuerdo con un movimiento nacional. En los próximos días ese movimiento tendrá su convención nacional, y estoy invitada", señaló Aguiñaga en Radio Centro.

Si bien la existencia de un "casillero" y un acuerdo no es una novedad —la funcionaria ya había indicado a EXPRESO en enero que "no cree en alquilar partidos" y que el pacto estaba cerrado—, la confirmación de la convención marca una coincidencia cronológica con la agenda de Centro Democrático.

Apenas días atrás, Galo Almeida, presidente de la lista 1, detalló a este medio que su organización se encuentra "en camino a una convención nacional" y reconoció diálogos activos con autoridades locales, sin descartar una alianza con la exprefecta correísta. La coincidencia de ambos cronogramas sugiere una hoja de ruta compartida, aunque ninguna de las partes ha oficializado el binomio.

Además, Aguiñaga también detalló a EXPRESO que mantiene una buena relación con la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien no ha confirmado si continuará su vida política en el Partido Social Cristiano, o estaría conversando con algún otro movimiento.

Asignaciones pendientes y reforma al COOTAD

En el plano administrativo, la gestión de la Prefectura enfrenta una restricción de liquidez. Aguiñaga reveló que el Gobierno Nacional mantiene una deuda de $ 63 millones con la entidad, correspondiente a las asignaciones presupuestarias de noviembre, diciembre y enero.

Este retraso en las transferencias tensa la operatividad del GAD frente a la etapa invernal. Según el reporte técnico, la provincia registra actualmente 15 emergencias activas, que incluyen socavones y desbordamientos de ríos en zonas agrícolas.

Reforma al COOTAD y su opinión

Bajo este contexto, la autoridad cuestionó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) planteada por el Ejecutivo. Aguiñaga advirtió que la propuesta centraliza recursos y penaliza la inversión en estudios técnicos, clasificándolos erróneamente como gasto corriente.

"No pretendemos ir a la Asamblea a discutir, sino a proponer una ley que funcione", afirmó. Su contrapropuesta técnica incluye:

- Incentivos para los GAD eficientes.

- Garantía de transferencias oportunas.

- Una inversión mínima del 75 % en obra pública.

- Disciplina fiscal recíproca entre el Gobierno Central y los gobiernos locales.

Quinto puente

Sobre la infraestructura vial, se actualizó el estado del Quinto Puente. La obra registra un avance del 28 % en el tramo 5 y del 24 % en el tramo 4. Los $ 10 millones transferidos recientemente por el Ministerio de Economía serán canalizados al pago inmediato de planillas para evitar paralizaciones.

