Centro Democrático se pronuncia sobre posible candidatura de Marcela Aguiñaga en 2027

Entrevista | El presidente de Centro Democrático, Galo Almeida, habla sobre los preparativos para las seccionales de 2027

Galo Almeida es economista y tiene experiencia en comunicación, opinión pública, asesoramiento político y estrategia de campañas electorales.

El 2026 es un año de definiciones para las organizaciones políticas de cara a las seccionales de 2027. Con nueva dirigencia e imagen, Centro Democrático se presenta como un movimiento renovado y con nuevas ideas, además de buscar marcar distancia de los cuestionamientos que pesaron sobre el partido fundado por Jimmy Jairala.

Con vistas a las elecciones seccionales de 2027, el presidente del movimiento Centro Democrático, Galo Almeida, conversa con Diario EXPRESO sobre los aprendizajes que dejaron los comicios presidenciales de 2025 y los cambios impulsados de cara a la próxima contienda.

La derrota en las presidenciales de 2025, una lección aprendida

- En las últimas presidenciales, Centro Democrático obtuvo menos del 1 % de la votación con Jimmy Jairala. ¿Cuál es la principal lección que les dejó esa derrota?

El resultado responde a la polarización en la que hoy se encuentra el país, donde únicamente dos movimientos concentraron casi toda la votación. Ese fue el resultado no solo para Centro Democrático, sino para más de diez candidaturas.

- Casi todos los partidos hablan de la polarización, ¿pero cuál fue su autocrítica?

La autocrítica derivó en una transición que hoy estamos conduciendo. Una transición generacional que implica hacer un mea culpa sobre qué nos faltó y, sobre esa base, empezar a caminar hacia adelante.

- ¿Jimmy Jairala mantiene algún nivel de decisión dentro de Centro Democrático?

Él mismo lo ha expresado: no mantiene relación con la organización. De hecho, nos deseó buena suerte, lo cual agradezco. La camaradería siempre es importante, pero Jimmy Jairala ya no tiene influencia en el movimiento.

Jimmy Jairala obtuvo menos del 1 % de la votación en 2025. ARCHIVO

El salto generacional en las figuras de Centro Democrático

- ¿De qué se trata la transición generacional en el movimiento? ¿Qué nombres destacan?

Más que nombres, lo importante es el proyecto, porque uno de los mayores problemas de la política actual es que todo se reduce a figuras personales. Estamos quienes lideramos el movimiento: mi persona en la presidencia; el director ejecutivo, Eustorgio Tandazo; y el secretario general, Andrés López.

- Una de las principales críticas hacia Centro Democrático es que ha tenido alianzas con fuerzas políticas distantes, como el correísmo y el Partido Social Cristiano. ¿Cómo despegarse de la idea de que el movimiento es un ‘bailarín político’?

Eso corresponde a una etapa pasada. Hoy respondemos directamente por nuestra gestión. Lo que se hizo antes fue propio de contextos distintos y son quienes tomaron esas decisiones los llamados a responder. Nosotros avanzamos con una idea clara de construir un proyecto país. Las alianzas, además, son normales en el ejercicio político.

- ¿Cómo se define el movimiento Centro Democrático?

Un espacio pragmático que concibe la política como una herramienta para generar soluciones, no privilegios. Creemos en un Estado con el tamaño mínimo necesario para garantizar derechos y en una sinergia clara con la empresa privada para que las personas puedan satisfacer sus necesidades.

- ¿Cómo se ubica esa definición en términos ideológicos?

En el centro. Cuando se habla de ideología con la ciudadanía, suele ser un tema complejo y, muchas veces, genera rechazo. Por eso nos enfocamos directamente en las necesidades y problemas de las personas para construir el proyecto que estamos planteando.

Marcela Aguiñaga y Centro Democrático: una alianza no descartada

- Sin embargo, 2026 es un año preelectoral, de cara a las seccionales de 2027. ¿Cómo se están preparando?

Estamos en camino a nuestra convención nacional, donde daremos a conocer a las personas que se han integrado al movimiento y a los nuevos liderazgos. No creemos en la nueva y vieja política; creemos que la experiencia y la juventud pueden generar una sinergia real para construir un proyecto país estable y representativo.

- ¿Eso abre la posibilidad de patrocinar candidaturas como la de Marcela Aguiñaga? ¿Han conversado con ella?

Existen diálogos con distintas autoridades (para las seccionales de 2027). En su debido momento anunciaremos quiénes serán las personas que nos representen.

- ¿Centro Democrático tendrá caras conocidas para las seccionales de 2027?

Es probable. Buscamos generar sinergias y creemos que hay autoridades que, pese a condiciones adversas, están desarrollando gestiones visibles, valoradas y con la experiencia necesaria para asumir nuevas responsabilidades.

No se repetirán casos como el de Antonio Álvarez

- En 2025, Centro Democrático fue cuestionado por haber candidatizado a Antonio Álvarez para evitar que fuera procesado. ¿Tomarán recaudos para evitar que se use al movimiento como mecanismo de impunidad?

En ese momento, las decisiones se tomaron a nivel provincial. Hoy contamos con controles que ya estamos aplicando. Son situaciones que no pueden repetirse. La selección de candidaturas se hará con base en resultados, trabajo y respeto.

