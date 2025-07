Partidos políticos en Ecuador: entre membretes electorales y dirigencias fantasmas

En Ecuador hay 17 organizaciones políticas nacionales, de un total de 232, número que incluye también a movimientos y partidos provinciales, cantonales y parroquiales. Pero sus voceros casi se han borrado de la esfera pública. Unos pocos, de vez en cuando, comparten su postura a través de redes sociales.

Han pasado casi tres meses desde la segunda vuelta electoral, en la que se eligió al presidente y a la vicepresidenta de la República. ¿En qué están concentrados los dirigentes de las organizaciones, más allá de Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC)?

En estos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha registrado el cambio de directivas en SUMA para cuatro años, desde el 2024 al 2028, y CREO, del 2025 al 2029.

Mauricio Rodas, exalcalde de Quito y excandidato presidencial, está al frente de SUMA. Su principal objetivo, según dijo, es trabajar por una reestructuración profunda, que implica emprender un proceso de identificación de nuevos cuadros y capacitación a jóvenes líderes, a lo largo y ancho del país.

¿Dónde están los líderes políticos en Ecuador? Una democracia sin voces firmes Leer más

¿Mauricio Rodas reaparece en la esfera pública? Habla de inteligencia artificial y política

Mauricio Rodas descartó la idea de candidatizarse y negó que se encuentre viviendo fuera de Ecuador; aunque admitió que como profesor de la Universidad de Pensilvania, viaja con frecuencia a Estados Unidos.

Además comentó que asesora a la alcaldesa de París (Francia) y al alcalde de Melbourne (Australia), en proyectos de desarrollo sustentable y combate al cambio climático. ¿Qué tiene que ver ese trabajo con SUMA? Respondió que puede ser un vehículo para refrescar liderazgos.

“El mundo experimenta cambios acelerados y Ecuador se queda rezagado en debates estériles. No estamos conscientes de la transformación profunda que representará la inteligencia artificial”, comentó Rodas y añadió que busca que los jóvenes que se unan a su organización, se interesen en esos temas.

Algunos dirigentes han desaparecido. ¿Y la transformación de Centro Democrático?

EXPRESO buscó desde el martes al presidente de Centro Democrático, Galo Almeida, pero no contestó. Otro directivo dijo que respondería a consultas; sin embargo, no lo hizo. Tras la salida de Jimmy Jairala anunciaron que se estaban transformando. No se conoce cómo.

¿Gobernabilidad o sumisión? Asamblea de Ecuador aprueba leyes sin deliberación Leer más

De "uberización de la política" habla Santiago Cahuasquí

El analista político Santiago Cahuasquí recordó que los partidos políticos, en su deber ser, cumplen funciones esenciales para la democracia: representan intereses sociales, organizan la competencia por el poder y forman liderazgos. En teoría, deberían sostener o fiscalizar gobiernos con coherencia, responsabilidad y visión de Estado.

Sin embargo, él anota que en la práctica, muchas organizaciones políticas en Ecuador operan de forma débil, personalista y desinstitucionalizada.

“Como en otros países de la región, opera la ‘uberización’ de los partidos políticos, que alude a su transformación en plataformas puramente electorales: flexibles, desideologizadas y centradas en la demanda inmediata, similares a aplicaciones que conectan candidatos con electores sin mediaciones orgánicas duraderas. El resultado: un sistema de partidos personalista, desestructurado y ‘uberizado’”.

¿Qué está haciendo el Partido Social Cristiano (PSC)?

Alfredo Serrano, presidente del PSC y asambleísta, asegura que no se pueda ser dirigente de un partido a tiempo parcial. Comenta que habla de temas políticos cada semana con Jaime Nebot, su líder. Dice que ahora trabajan en oxigenar al PSC en varias provincias, cambiando directivas. Hay una comisión dedicada a la actualización del ideario, misión, visión; y otra, en un plan estratégico comunicacional, que le parece ha sido su talón de Aquiles. Le inquieta que en la Asamblea no se hable, por ejemplo, de falta de medicinas en los hospitales.

Reducir el gasto público del Gobierno de Ecuador: ¿Necesario o limitación excesiva? Leer más

CREO presentará su centro de formación

En CREO, su presidente, Eitel Zambrano, dice que le dedica “full time” al movimiento. Están “regularizando las directivas provinciales, hasta finales de año tendremos 222 direcciones en todos los cantones”.

El 25 del mes esperan presentar el centro de formación, con el respaldo de exministros y capacitadores, “para tener cuadros preparados, que no vayan a dibujar a la Asamblea”, señala en relación al legislador de ADN que fue visto haciendo esto en una sesión. Señala que sí hacen pronunciamientos puntuales sobre la coyuntura nacional, que difunden en comunicados.

La presidenta de la Izquierda Democrática no puede hablar

Analía Ledesma, edil de Quito, es la presidenta de la Izquierda Democrática. Le han seguido 10 procesos en el Contencioso Electoral (TCE) y no puede pronunciarse sobre la coyuntura nacional. En una última sentencia se le impuso una multa de 10.000 dólares y dicen que no podía hacer proselitismo. Le coartan su libertad de expresión, afirma Elvis Herrera, secretario ejecutivo.

Elvis Herrera sostiene que esperan renovar las directivas hasta fin de año. Y que trabajan incluso en células barriales en Cotocollao, Chimbacalle o Ferroviaria, en Quito.

¿Los asambleístas no están preparados para intervenir en el debate legislativo? Leer más

Unidad Popular ha presentado demandas de inconstitucionalidad

Por su parte, Giovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, afirma que ellos han estado pronunciándose de forma permanente frente a lo que pasa en el Legislativo, y que con apoyo de abogados aliados han presentado demandas de inconstitucionalidad.

Además recuerda que al tener a militantes como Andrés Quishpe, presidente de la UNE, levantan la voz sobre lo que pasa con los maestros y la educación, entre otros temas. Anunció que el sábado 19 de julio del 2025, en Quito, revisarán con los dirigentes provinciales y nacionales las acciones ante el Gobierno de Noboa y discutirán la estrategia electoral de cara a las seccionales.

"No hay estructuras políticas serias en Ecuador", dice Juan Manuel Fuertes

Juan Manuel Fuertes recuerda que cuando dirigió Democracia Popular y la Unión Democrática Cristiana, su trabajo era de lunes a sábado. No cree que existan organizaciones con estructura, sino “membretes electorales, entidades con reconocimiento jurídico capacitadas para inscribir candidatos”.

Por eso es que en general, los directivos no le dedican el cien por ciento de su tiempo. En el caso de la RC, se ha dicho que su presidenta, Luisa González, recibe un salario y está afiliada al IESS por esa labor. No se sabe qué pasa en el resto de tiendas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.