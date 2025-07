¿Quién lidera la oposición en Ecuador? El país enfrenta un vacío político alarmante

“Vivimos una evidente ausencia de liderazgo político. Lo viejo, como se decía, no termina de morir, y lo nuevo no termina de nacer. Es una época ambigua de nuestra historia”, reflexiona Paco Moncayo, quien no identifica a nadie a la cabeza de la oposición cuestionando lo que pasa en el Legislativo, desde la aprobación de leyes hasta el hecho de que en las curules haya acusados de violación, así como de tener a sus parientes en oficinas contiguas.

Con 85 años, el exasambleísta, exalcalde de Quito y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sigue pendiente de la coyuntura local. Y también de la internacional. Por eso comenta que el fenómeno de anomia general en la sociedad, no ocurre solo en el país. “Créame, si no fuera obligatorio ir a votar, los recintos estarían completamente vacíos”.

El politólogo Franklin Ramírez considera que Ecuador enfrenta un momento crítico para la configuración de un claro bloque de oposición política y social. Para él, esa crisis tiene que ver con el modo en que el Gobierno conduce la política, además de los problemas internos de sectores que podrían llevar a cabo ese papel.

Se refiere a la Revolución Ciudadana, que le parece que aún atraviesa un “duelo”, por la derrota electoral y no muestra un reacomodo estratégico, como el resto de organizaciones políticas.

¿Qué le pasa a Pachakutik y a la Conaie?

Sobre Pachakutik, Franklin Ramírez dice que está fuera de juego, porque sus legisladores están con el Gobierno. Las presidenciales también afectaron el liderazgo de la Conaie, que además se prepara para elegir a un nuevo presidente. Quedan el Frente Popular, con sindicatos, además del movimiento ecologista; aunque cree que el régimen reprimirá y usará el dispositivo punitivista judicial.

¿El Gobierno de Daniel Noboa restringe espacio a quienes lo cuestionan?

Ramírez analiza por qué no existen condiciones para cuestionar al régimen: “Redujo los espacios de fiscalización, sus leyes no han pasado el filtro del debate democrático y su contenido refuerza la idea de recortar al máximo la rendición de cuentas. Vean el uso de gastos reservados para la Inteligencia o la estructura institucional creada para que el presidente y el Bloque de Seguridad se muevan sin escrutinio público”.

Reacciones desde sindicatos y movimientos sociales

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), coincide en que Ecuador encara un momento difícil. “No se permite la crítica desde el Gobierno, pero lo mismo pasa con el correísmo. Por eso no se ha podido conformar un grupo de defensa del país”.

Para la activista, el país no requiere opositores sino liderazgo político y de organizaciones sociales, “que peleen por lo público, que defiendan el presupuesto para salud y educación, los derechos laborales, que el Gobierno está afectando”.

Como sindicalistas, Marcela Arellano subraya que están preocupados por las tres leyes económicas urgentes aprobadas. “Buscan disminuir el rol del Estado frente a la protección de lo social, incluso en el tema de seguridad. Piden apoyo del sector privado, como si se tratara de caridad”.

El rol de la Revolución Ciudadana

Jahiren Noriega, asambleísta de la Revolución Ciudadana, anota que el proyecto político del presidente Noboa defiende postulados diametralmente distintos a los de su movimiento. Por ejemplo, en cuanto al campo Sacha, dice que “su consigna es privatizar nuestros recursos naturales, versus nuestra posición de soberanía en el manejo y el rol del Estado”. Sostiene que se busca posicionar la idea de que quien vota contra el Gobierno está a favor de los grupos de delincuencia organizada, lo que es irresponsable.

Los temas sobre los que las organizaciones políticas callan

Organizaciones políticas como Construye, Izquierda Democrática, Amigo, Centro Democrático, Democracia Sí, entre otras, no se han pronunciado (ni siquiera a través de sus redes sociales) frente a temas de coyuntura nacional. Por ejemplo, sobre la captura de Adolfo Macías, alias Fito, y la posibilidad de que sea extraditado a EE. UU.

Tampoco han mostrado una postura frente a los ‘movimientos’ de fichas para que finalmente Mario Godoy sea colocado en la terna de la Corte Nacional de Justicia, para integrar el próximo Consejo de la Judicatura.

Algunos partidos (como PSC) que cuentan con legisladores como Alfredo Serrano se han pronunciado. También Unidad Popular, a través de sus brazos del Frente Popular, ha presentado demandas de inconstitucionalidad y ha comparecido ante las extorsiones y secuestros de docentes.

