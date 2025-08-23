Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¿Por fin, Maduro preso por la paz y la libertad de América?

Dictaduras insultan a EE. UU. mientras expanden su dominio por América con títeres en gobiernos aliados

La Justicia y Tulsi Gabbard revelaron el fraude del Rusia-Gate y la colusión Obama-Hillary, que buscaban destruir a Trump en 2016, desacreditar su victoria y preparar el fraude electoral de 2020 con voto por correo, migrantes ilegales y manipulación informática vinculada a Chávez y Maduro. Trump defendió el voto físico como defensa democrática. El 90% de América rechaza las dictaduras del narcocrimen del siglo XXI, sostenidas por Cuba, Rusia, China e Irán. Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia son epicentros, con Ecuador, Colombia, Honduras y Brasil en riesgo. Estas tiranías actúan con careta democrática, financiadas por petrodólares y apoyadas por el Foro de São Paulo, el G2 cubano y la izquierda global. La carta a Trump y Rubio (21/04/2025) detalla cómo en Cuba, quienes pedían comida en 2021 fueron encarcelados y varios generales aparecieron ‘suicidados’. Rubio los llama “enemigos de la humanidad”. EE. UU. sufre infiltración: fraude en 2020, represión ideológica, criminalidad y pérdida de soberanía ante potencias extranjeras. Rusia, China e Irán ya tienen bases, espías y tecnología en la región. Dictaduras insultan a EE. UU. mientras expanden su dominio por América con títeres en gobiernos aliados. Las doctrinas de Tobar (1906) y Roldós exigen actuar ante dictaduras que violan derechos humanos y manipulan elecciones. El TIAR debe aplicarse. La OEA, corrompida, calla. Liberar a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador del crimen organizado es vital para América y el mundo libre.

Juan Carlos Cobo Rueda

