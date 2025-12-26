Expreso
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, reiteró que el régimen de Daniel Noboa no dialogará con Aquiles Álvarez por estar procesado en el caso Triple A.
​Morillo: "Nos preocupa lo que pasó" en el juicio de Aquiles Álvarez

Morillo critica la presentación de certificados para diferir el juicio y aseguró que no dialogará con Álvarez en 2026

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, cuestionó este 26 de diciembre de 2025 que la audiencia de juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Triple A se haya diferido luego de que dos abogados defensores no asistieron por problemas de salud.

"Nos preocupa lo que pasó el 24 de diciembre con el alcalde Aquiles Álvarez. Estaba con su narrativa de que el Gobierno había implantado este juicio y que él iba a ser culpable, cuando lo que vimos es que trató de meter la mano él mismo y presentó dos certificados de su defensa con la misma enfermedad, con diferentes médicos", manifestó la funcionaria de Daniel Noboa en una entrevista con Ecuador TV, al referirse a la audiencia de juzgamiento que se suspendió el pasado miércoles porque dos abogados de tres procesados presentaron certificados de reposo médico, lo cual obligó a suspender la diligencia convocada para la Nochebuena.

"Se supone que desde 18 de diciembre estas personas estaban con la enfermedad, pero por qué no presentó con días de anticipación necesarios y presentó dos horas antes de instalarse la audiencia", cuestionó. 

Además, consideró que tanto Álvarez como los demás 21 procesados (16 personas naturales y seis compañías) habrían intentado hacer "caer y diferir este juicio" porque la Defensoría Pública no pudo participar en la diligencia y representar a los investigados. "No puede defender a personas privadas, solo naturales, entonces se presentaron que eran parte de una empresa".

El pasado miércoles debía iniciar el juicio contra 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas Álvarez, a quienes la Fiscalía acusa como presuntos participantes del delito de tráfico ilegal de combustibles en el denominado caso Triple A, cuya causa investiga la supuesta distribución irregular de hidrocarburos en las zonas fronterizas. 

Sin embargo, la diligencia se aplazó para el 31 de enero y 1 de febrero de 2026 porque los abogados José Roberto Navarrete Vera y Erik Fabián Mayorga Vaca presentaron certificados médicos que señalaban que los juristas debían mantener un reposo hasta el 10 y 5 de enero, respectivamente.

Negativa con Álvarez, ¿y con Aguiñaga?

Morillo calificó como un "show" las declaraciones de Álvarez respecto a que el Gobierno intentaba interferir en el caso y reiteró que el Ejecutivo mantendrá sus diferencias con el burgomaestre en el 2026. "No nos vamos a sentar a dialogar con presuntos contrabandistas, con delincuentes en la misma mesa. No necesitamos pasar por el alcalde de Guayaquil para llegar a los guayaquileños", afirmó.

"El está tratando de hacer estos shows para poder ser presidenciable, pero nosotros no lo vemos así, vemos que las pruebas que se han presentado delatan que estuvo involucrado con presunto contrabando de combustibles", agregó.

Al ser consultada sobre la relación del Gobierno con Marcela Aguiñaga, indicó que "la prefecta (de Guayas) no está en ningún proceso penal abierto a diferencia de él", en referencia a Álvarez.

