Guayaquil en alerta por altas temperaturas diurnas y calor extremo en la Costa

Guayaquil registra hasta 33 grados y alta radiación UV este 26 de diciembre, según alerta del Inamhi

Tras el corto feriado de Navidad, Guayaquil enfrenta un repunte de las temperaturas diurnas. Este 26 de diciembre de 2025, el calor y la radiación ultravioleta se mantienen elevados en la ciudad portuaria, donde el termómetro bordea los 32 grados centígrados.

De acuerdo con los pronósticos, la temperatura máxima en Guayaquil alcanzará los 33 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 36 grados, debido a la combinación de humedad y radiación solar intensa.

Alerta del Inamhi por calor y radiación UV

La advertencia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es clara. En un comunicado oficial, el organismo alertó que “durante las próximas siete horas se espera un notable incremento de la temperatura diurna y de la radiación UV (ultravioleta)”, no solo en Guayaquil, sino también en otros cantones de Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro y en el este de la Amazonía.

El Inamhi precisó que este episodio de calor intenso se extenderá hasta el 27 de diciembre de 2025, aunque con una ligera disminución. Para el sábado 28 de diciembre, se prevé una temperatura máxima de 31 grados centígrados en Guayaquil, con cielos despejados, ambiente muy soleado y sin probabilidades de lluvia.

Según el instituto, este aumento de la temperatura diurna responde al ingreso de masas de aire seco en distintos niveles de la atmósfera, un fenómeno que favorece la intensificación del calor y de la radiación solar en la región Costa.

Recomendaciones clave para enfrentar el calor extremo en Guayaquil y la Costa

Ante este escenario, especialistas y autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud, especialmente en los grupos más vulnerables:

Reduzca la exposición al sol, sobre todo entre las 10:00 y 15:00, y limite las actividades al aire libre en niños y adultos mayores.

Mantenga una hidratación constante, consumiendo agua potable y bebidas isotónicas, incluso si no siente sed.

Aplique protector solar de amplio espectro y utilice gorras, sombreros o ropa clara para reducir el impacto de la radiación UV alta.

Ventile adecuadamente los espacios interiores, manteniendo las habitaciones frescas y evitando el uso excesivo de electrodomésticos que generen calor.

Las autoridades insisten en mantenerse atentos a los reportes oficiales del Inamhi, ya que las condiciones climáticas pueden variar en los próximos días.

