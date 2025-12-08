Alerta Inamhi: ¿Cómo evitar un golpe de calor por las altas temperaturas?

Inamhi alerta calor extremo y radiación UV en Ecuador del 8 al 10 de diciembre de 2025

Referencial.La temperatura en Ecuador alcanza niveles extremos: el Inamhi advierte hasta 35 grados en algunas zonas del país.

El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) informó que el clima en Ecuador se mantendrá con temperaturas extremas durante la segunda semana de diciembre de 2025.

Mientras las madrugadas presentarán un frío intenso en la Sierra, las jornadas diurnas estarán marcadas por un calor más fuerte. La alerta por altas temperaturas y radiación solar UV estará vigente del 8 al 10 de diciembre, afectando principalmente a la Sierra y Amazonía.

Provincias de Ecuador afectadas por altas temperaturas y radiación solar UV

El aumento de temperaturas diurnas en Ecuador impactará a varias provincias:

Sierra: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja.

Costa: Guayas y Los Ríos.

Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana y Zamora Chinchipe.

Según el Inamhi, se esperan hasta 35 grados en la Costa, 26 grados en la Sierra y 34 grados en la Amazonía.

Consejos para protegerse del calor extremo en Ecuador

Entre las medidas preventivas que la Secretaría de Gestión de Riesgos ha difundido en años anteriores, se destacan aquellas orientadas a proteger la salud de la ciudadanía frente a las altas temperaturas, las cuales hoy resultan especialmente relevantes.

Incrementar el consumo de líquidos.

Evitar la exposición solar entre las 10h00 y 16h00.

Mantener a bebés y niños pequeños en sombra y espacios frescos.

Usar ropa ligera y de colores claros que cubra la piel.

Protegerse con sombrero de ala ancha.

Utilizar gafas con filtro UVA y UVB.

Aplicar protector solar 15 minutos antes de exponerse al sol.

Prevención ante el calor extremo en Ecuador

El fenómeno climático previsto por el Inamhi refleja la variabilidad extrema que atraviesa Ecuador en esta temporada. Ante las altas temperaturas y la radiación solar intensa, la prevención se convierte en la herramienta más efectiva para proteger la salud y reducir riesgos.

La ciudadanía, especialmente en las provincias de la Sierra, Costa y Amazonía, debe mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales y adoptar hábitos seguros frente al calor. Con información clara y medidas oportunas, es posible enfrentar este escenario climático y minimizar sus impactos en la vida diaria.

