Tres muertos y un herido tras ataques armados en Flor de Bastión, Guayaquil

Tres personas murieron y una resultó herida en dos ataques armados registrados en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil

Personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos tras la balacera en Flor de Bastión, Guayaquil.

Dos personas fueron asesinadas y una resultó herida tras un ataque armado en el bloque 4 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, la noche de este lunes 29 de diciembre.

Una de las víctimas habría muerto de forma colateral, según familiares

De acuerdo con la información proporcionada por familiares, una de las víctimas tenía 49 años y había llegado a arreglar una motocicleta que compró hace poco. Su deceso, según este pariente, se produjo de manera colateral.

Te invitamos a leer | El dilema de la calle Seis de Marzo: ¿Peatonalizar o mantener el tráfico?

La Policía Nacional acordonó la zona tras registrarse dos hechos violentos en Flor de Bastión. ÁLEX LIMA

“Él vino al taller mecánico del hijo; pidió irse en bus porque vieron a hombres armados. Mientras caminaba una cuadra, volvieron a pasar estos tipos con armas y empezaron a disparar sin pena”, explicó.

Municipio de Guayaquil advierte multas por quemar monigotes en zonas prohibidas Leer más

Otro asesinato se registró minutos antes en el bloque 6

Este no fue el único hecho violento en la zona, ya que poco antes se registró otro asesinato en el bloque 6.

Hasta el cierre de esta nota, los cuerpos de la balacera en el bloque 4 ya habían sido levantados. En cambio, el del ataque en el bloque 6 aún era analizado por el equipo de Criminalística de la Policía Nacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!