El dilema de la calle Seis de Marzo: ¿Peatonalizar o mantener el tráfico?

Vehículos de vigilancia municipal estaban en cada esquina de la Seis de Marzo

La calle Seis de Marzo enfrenta el desafío de convertirse en un destino turístico seguro tras recientes hechos delictivos. Expertos en urbanismo y turismo proponen la creación de corredores seguros, zonas de parqueo satelitales y una peatonalización estacional que conecte la venta de monigotes con la Ruta de los Gigantes, transformando la compra en una experiencia cultural protegida.

¿Qué pasó el último fin de semana en la venta de años viejos?

“Ir a ver años viejos a la ‘6 de Marzo’ era una tradición hasta ayer, cuando me apuntaron con un arma frente a mis hijos de tres y seis años... Agradezco a Dios que escapé”. El testimonio de Carlos Limongi ensombreció el ambiente festivo del principal corredor de monigotes de Guayaquil en este último fin de semana de 2025. Junto a esta historia, otros usuarios reportaron episodios similares que amenazan la tranquilidad colectiva en una de las zonas más icónicas de la ciudad.

La vigilancia se amplió tras denuncias en redes sociales. MIGUEL CANALES

Este lunes 29 de diciembre, el panorama contrastaba con las denuncias: camionetas municipales custodiaban cada esquina y policías en bicicleta patrullaban las diez cuadras. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) brindaba soporte en la vía, aunque los vehículos informales circulaban sin mayor control por el sector. Rafael Alarcón caminaba con su nieta buscando un monigote y notó el cambio. “Vine el viernes y esto estaba feo, sin seguridad. Hoy es diferente. Deben cuidarnos; si roban a los clientes, muere el comercio”, advirtió el ciudadano. Por su parte, los comerciantes aseguran tener identificados a los delincuentes y afirman “cuidarse entre ellos” para evitar que los robos ahuyenten a la clientela.

Moradores piden vigilancia permanente y parqueos para optimizar la naturaleza peatonal de la calle. MIGUEL CANALES

¿Es viable peatonalizar la calle Seis de Marzo?

Este hecho ha encendido el debate sobre la seguridad y el potencial turístico de este punto neurálgico. Ciudadanos y vendedores exigen que el blindaje policial no sea solo una reacción mediática, sino una garantía permanente para que el hampa no termine por extinguir una tradición icónica.

Sin embargo, lograr que la calle sea una experiencia peatonal segura, que no solo dure un día y se proyecte como destino mundial, es el debate pendiente que divide a comerciantes y expertos. Convertir a la calle Seis de Marzo en un destino turístico de talla mundial es una aspiración que choca de frente con la realidad de informalidad y violencia de Guayaquil

Tras los recientes asaltos que empañaron la festividad, expertos en urbanismo, turismo y cultura coinciden en un diagnóstico: la tradición de los Años Viejos tiene el potencial de ser una bandera internacional, pero hoy carece de la infraestructura y seguridad mínima para sostener esa etiqueta.

Lina Endérica, docente investigadora de la Espol y experta en turismo, pone el freno a la euforia globalista. Para ella, es imprudente hablar de internacionalización cuando el propio residente local tiene miedo de visitar la zona.

Ciudadanos deben caminar entre vehículos en la Seis de Marzo, lo que representa un riesgo vial. MIGUEL CANALES

Ciudadanos deben caminar entre vehículos en la Seis de Marzo, lo que representa un riesgo vial. MIGUEL CANALES

Ciudadanos deben caminar entre vehículos en la Seis de Marzo, lo que representa un riesgo vial. MIGUEL CANALES

“No podemos propiciar algo a nivel mundial cuando internamente tenemos falencias de gestión. Si el residente tiene miedo, ¿qué puede pensar un turista internacional?”, cuestiona Endérica. Su propuesta se centra en la creación de “corredores seguros”, replicando modelos que han funcionado parcialmente en zonas como la calle Panamá o Las Peñas.

Un objetivo con muchos obstáculos

Análisis de las obras viales en Samborondón: ¿Realmente mejoran la movilidad? Leer más

Sin embargo, advierte de un fenómeno social complejo: la resistencia de los propios comerciantes a la peatonalización. “Muchos vendedores antiguos temen que, al cerrar la calle a los vehículos, el comercio informal se desborde y se ‘lleven’ a los clientes en el desorden. Sin un plan de contingencia que les garantice orden a ellos, la peatonalización fracasará”, explica.

Las voces de la calle confirman esta división. Vicente Torres, artesano del sector, señala: “Cuando esto se hace peatonal se llena de comercio informal que nos quita ventas. No creo que sea correcto”. En contraparte, Wilson Morocho matiza: “La gente viene de otras zonas. Si hubiese un punto donde parquear, entonces sería viable peatonalizar”.

La solución de Endérica incluye la creación de zonas de parqueo satelitales con tarifas simbólicas, que permitan al visitante dejar el auto y caminar tranquilo, transformando la compra rápida en un paseo urbano.

Propuestas urbanísticas

El debate urbanístico también divide opiniones. Carlos Jiménez, planificador urbano, descarta la idea de una peatonalización permanente. “Terminan los años viejos y esa vía no tendría otro uso. El evento turístico es estacional”, aclara.

Para Jiménez, el problema de fondo es la falta de un centro activo con residentes que justifiquen esa infraestructura todo el año, sumado a la descoordinación con municipios vecinos como Daule o Samborondón que promueven modelos de vivienda dispersa, vaciando el centro de Guayaquil.

Los monigotes varían de precio en la Seis de Marzo. Desde $5 hasta $400. MIGUEL CANALES

Por otro lado, Alejandro Chanabá, experto en movilidad de la Espol, coincide en la temporalidad pero apuesta por una intervención más agresiva durante la temporada. Propone definir un circuito peatonal estricto durante los meses de auge (noviembre-diciembre), acompañado de una regeneración que incluya mobiliario urbano —“carros rodantes con helado, café, chocolate”— para que la visita no sea solo transaccional. “Se hubiesen evitado asaltos si existiera un control de flujo y un diseño de plaza, no de carretera”, sentencia Chanabá.

La Garzota exige su renacimiento urbano y denuncia UPC abandonada y falta de cultura Leer más

¿Cómo integrar la cultura y la seguridad?

Desde la gestión cultural, Luis Alberto Illescas, de la iniciativa Peregrino Cultura, eleva la discusión: la inseguridad no solo afecta al comercio, sino que debilita un patrimonio vivo. “Esto es un ritual urbano donde confluyen la sátira y la memoria. Si se pierde la seguridad, se pierde la transmisión de saberes”, argumenta.

Illescas propone articular la Seis de Marzo con la Ruta de los Monigotes Gigantes, no como competencias, sino como un sistema integrado. “La Seis de Marzo debe ser el corazón artesanal y comercial, mientras que los Gigantes funcionan como un museo a cielo abierto”, detalla.

Para lograrlo, sugiere que la seguridad se integre como parte de la experiencia cultural: señalética, iluminación y presencia institucional que no intimide, sino que acompañe un recorrido con sentido histórico. Para el gestor, la ecuación final es clara y va más allá de la venta: “Apostar por la Seis de Marzo es una inversión cultural y turística que puede proyectar a Guayaquil al mundo sin perder su identidad popular”.

RELACIONADAS Municipio de Guayaquil advierte multas por quemar monigotes en zonas prohibidas

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!