Visa para Estados Unidos: nuevos costos y tiempos de espera para 2026

El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene las tarifas y tiempos de espera para visas de no inmigrante e inmigrante

Solicitar una visa para viajar a Estados Unidos es un proceso que involucra requisitos, pagos y tiempos de espera que cambian con frecuencia. Para 2026, el Gobierno de Estados Unidos aún no ha anunciado algún cambio en el valor del trámite ni un aumento en las tarifas de procesamiento de visas de no inmigrante e inmigrante.

Actualmente Estados Unidos mantiene una política migratoria bastante rígida, lo que se ha visto reflejado en el aumento del costo del los trámites, tanto para la visa de turista como para las visas de inmigrantes,

Tarifas de visas de no inmigrante

Las visas de no inmigrante son las más solicitadas por quienes viajan temporalmente a Estados Unidos por turismo, negocios, estudios o trabajo. Las tarifas de procesamiento, que son no reembolsables, se organizan según la categoría.

En octubre de 2025 se realizó el último ajuste oficial, y para 2026 se mantienen las mismas tarifas base. Sin embargo, se añadió un fee adicional de $250 para todas las visas de no inmigrante, esta solo será aplicada al momento en que la visa sea aprobada.

Visa de visitante (B): antes $185, ahora $435 con el nuevo fee.

Visas de tránsito (C-1), tripulación (D), estudiantes (F y M), periodistas (I), intercambio (J), profesionales NAFTA (TN/TD), víctimas de tráfico humano (T) y víctimas de actividad criminal (U): $185 + $250 = $435.

Visas basadas en petición como H (trabajadores temporales), L (transferencias entre compañías), O (habilidades extraordinarias), P (atletas y artistas), Q (intercambio cultural) y R (trabajador religioso): $205 + $250 = $455.

Visa E (comerciante/inversor y trabajador australiano especializado): $315 + $250 = $565.

Visa K (prometido/a o cónyuge de ciudadano estadounidense): $265 + $250 = $515.

Además, las tarjetas de cruce de frontera tienen tarifas específicas: $185 para mayores de 15 años y $15 para menores de 15 años, siempre que el padre o tutor tenga una tarjeta vigente.

Exenciones y tarifas adicionales

No todos los solicitantes deben pagar. Existen exenciones de tarifa para quienes solicitan visas diplomáticas (A, G, OTAN), participantes en programas de intercambio cultural patrocinados por el gobierno de EE.UU., reemplazos de visas emitidas incorrectamente, y personas que viajan por servicios de caridad o en situaciones especiales vinculadas a empleados del gobierno estadounidense fallecidos o heridos en servicio.

Por otro lado, algunas categorías incluyen tarifas adicionales:

Tarifa de prevención y detección de fraude de Visa L – para solicitantes de visa incluida en la petición de protección de L (solicitante principal solamente): $500

Tarifa de la Ley de Seguridad de Frontera – para solicitantes de visa incluida en la petición de protección de L, donde la petición indica la tarifa (solicitante principal solamente): $2250

RELACIONADAS Esta es la lista de países sin visa que Ecuador confirmó para viajeros

Tarifas de visas de inmigrante

Quienes buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos deben pagar tarifas distintas, también organizadas por categoría:

Petición de inmigrante para familiar (I-130): $675.

Adopciones internacionales (I-600, I-800): $775.

Procesamiento de familiares inmediatos y solicitudes de preferencia familiar: $325.

Solicitudes en base a empleo (I-140 o I-526): $345.

Otras solicitudes de inmigrante (I-360, auto-peticionarios, especiales): $205.

Estas tarifas son igualmente no reembolsables y se aplican por persona.

Migrantes ecuatorianos: destinos donde más se está pidiendo residencia en 2025 Leer más

Tiempos de espera

El Departamento de Estado de EE.UU. ha señalado que los tiempos de espera para visas en 2026 continúan siendo prolongados debido a la alta demanda global. En el caso de las visas de turismo y negocios (B1/B2), el promedio de procesamiento se ubica entre 3 y 6 meses, aunque en países con mayor volumen de solicitudes puede superar los 8 meses. Las visas de estudiante (F y M) suelen tener prioridad por el inicio de programas académicos, con plazos de 2 a 3 meses.

Las visas de trabajo temporal como H, L, O y P presentan tiempos más largos, entre 4 y 7 meses, ya que requieren evaluaciones adicionales sobre la validez de las peticiones y la situación laboral del solicitante. En el caso de las visas de inmigrante por reunificación familiar, los plazos se extienden entre 12 y 18 meses, con demoras adicionales en países donde la demanda es especialmente alta. Estos tiempos reflejan la complejidad de los procesos y la necesidad de cumplir con requisitos legales y de seguridad.

Finalmente, las adopciones internacionales son las solicitudes más extensas, con plazos que pueden llegar hasta 24 meses, debido a la coordinación entre gobiernos y organismos internacionales. El Departamento de Estado recomienda iniciar los trámites con suficiente anticipación y revisar constantemente las actualizaciones en los portales oficiales, ya que los tiempos pueden variar según la embajada o consulado en el que se presente la solicitud.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!