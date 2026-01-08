La extensión del Metro de Quito a La Ofelia ya cuenta con empresa adjudicada

Empresa española hará estudios para extensión del Metro de Quito a La Ofelia por 9,9 millones de dólares

Los estudios para extender el Metro de Quito hasta La Ofelia tendrán un costo de USD 9,9 millones.

Los estudios para la ampliación del Metro de Quito hacia el norte de la ciudad tendrán un costo superior a los $ 10 millones. Así consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), donde ya fue adjudicado el contrato para la consultoría de los estudios definitivos de la extensión a La Ofelia de la Primera Línea del Metro de Quito, así como para el análisis de alternativas y perfilamiento de líneas ferroviarias hasta Calderón.

El proceso contempla un presupuesto referencial de $ 11,9 millones y un plazo de ejecución de 365 días. Sin embargo, tras la fase de negociación, el contrato fue adjudicado por un monto menor.

Según los documentos publicados en el portal de Compras Públicas, el 7 de enero de 2026 la entidad contratante adjudicó el proceso a la empresa española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) por un valor de USD 9.958.105,89, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Estudios clave para la extensión a La Ofelia y Calderón

Además de determinar la viabilidad técnica, económica y operativa de la extensión del Metro de Quito hasta La Ofelia, la consultora deberá desarrollar estudios para el fortalecimiento del subsistema ferroviario del Metro y el análisis de posibles nuevas líneas ferroviarias hacia Calderón, uno de los sectores con mayor crecimiento poblacional en el norte de la capital.

Estos estudios son considerados fundamentales para la planificación de futuras expansiones del sistema de transporte subterráneo y para consolidar una red ferroviaria integrada que responda a la demanda de movilidad urbana.

Respaldo financiero internacional al proyecto

La ampliación del Metro de Quito hacia el norte avanza en paralelo al respaldo de la banca multilateral. En diciembre de 2025, el Directorio de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un préstamo de 80 millones de dólares para financiar parte de la extensión de la Primera Línea, específicamente en el tramo subterráneo que conectará El Labrador con La Ofelia.

Este apoyo internacional ratifica la solidez técnica, financiera y administrativa del proyecto y refleja la confianza de los organismos multilaterales en una obra considerada estratégica para la movilidad de Quito.

Una extensión que transformará la movilidad del norte de Quito

El proyecto de ampliación de la Primera Línea del Metro contempla la construcción de 5,3 kilómetros de túnel y cuatro nuevas estaciones en el norte de la ciudad. Se estima que la obra beneficiará directamente a más de 70 barrios y a cerca de 500.000 habitantes, al mejorar la conectividad con el sistema de transporte masivo.

Uno de los principales impactos será la reducción significativa de los tiempos de viaje. En horas pico, el trayecto entre El Labrador y La Ofelia pasará de 48 minutos a apenas 8 minutos, lo que contribuirá a disminuir la congestión vehicular y a mejorar la calidad de vida de miles de quiteños.

