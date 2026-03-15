Barcelona vs Sevilla EN VIVO, hora, señal y alineaciones del partido de LigaPro

El equipo de Hansi Flick parte como favorito ante un Sevilla irregular que dirige Matías Almeyda y que llega presionado

El fútbol tiene esas mañanas en las que todo parece acomodarse para el espectáculo. Este domingo, desde las 10:15 de Ecuador, el FC Barcelona recibe en el Camp Nou al Sevilla FC en un duelo que promete emociones y que aquí lo podrás seguir minuto a minuto, con cada detalle, cada jugada y cada pulso del partido.

El equipo que dirige Hansi Flick llega con la obligación de seguir arriba en la tabla de La Liga. El Barça atraviesa un buen momento futbolístico y quiere confirmarlo ante su gente, aunque en el horizonte ya asoma el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, lo que obliga a administrar esfuerzos pero sin perder el foco.

Alineaciones de Barcelona y Sevilla

La lógica futbolera indica que los culés intentarán imponer condiciones desde el arranque. Con un frente de ataque dinámico y joven, donde destacan nombres como Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, el Barcelona buscará abrir rápido el marcador y dominar el trámite. El talento en el mediocampo de Pedri también será clave para marcar el ritmo del encuentro.

Del otro lado aparece un Sevilla necesitado. El equipo que conduce el argentino Matías Almeyda llega con 31 puntos y una temporada irregular que lo tiene más pendiente de la zona baja que de los puestos europeos. Eliminado de la Copa del Rey y golpeado por las lesiones —no estarán Peque Fernández, Kike Salas ni Marcão— el conjunto andaluz llega a Barcelona con la misión de resistir y, si puede, golpear en alguna contra.

El Sevilla apostará a la experiencia de futbolistas como Alexis Sánchez, que todavía conserva talento para aparecer en momentos clave.

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo; Pedri, Marc Bernal; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Ferrán Torres.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, César Azpilicueta; Djibril Sow, Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez; Alexis Sánchez y Akor Adams.

EN VIVO el partido Barcelona vs Sevilla el minuto a minuto

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