Asamblea de RETO evidenció nuevamente la pugna por el control del movimiento

El escenario para la disputa fueron las redes sociales. Hubo acusaciones mutuas entre integrantes del movimiento

Los problemas al interior del movimiento Renovación Total (RETO) continúan. El 14 de marzo de 2026 se realizó su asamblea nacional para elegir a la nueva directiva. La jornada transcurrió entre versiones contrapuestas de dos grupos que pugnan por el control de la organización política.

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Raúl Chávez, dirigente del movimiento, señaló el sábado 14 de marzo que la asamblea se desarrollaba con normalidad. “Desde Guayaquil y en modalidad virtual, se desarrolla con normalidad la Asamblea Nacional de RETO. Un ejercicio de democracia interna que fortalece nuestro movimiento y reafirma nuestro compromiso con el Ecuador”, escribió el también asambleísta por la alianza RETO-Revolución Ciudadana.

Hasta las 08:00 de este 15 de marzo de 2026, el movimiento no había emitido formalmente un pronunciamiento sobre los acuerdos alcanzados tras la asamblea, que fue convocada desde el pasado 2 de marzo y se realizó en Guayaquil.

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Acusaciones entre bandos

Mientras se desarrollaba la asamblea, David López, integrante del movimiento, utilizó las redes sociales para denunciar que no se le había permitido participar ni votar.

En un video, López aseguró: “Ni siquiera puedo participar. Levanto la mano y no me dan la palabra. No dejan que entren quienes realmente son miembros de la asamblea”, señaló.

Las acusaciones entre los grupos que pugnan por el control no se detuvieron ahí. El dirigente de la organización política en Santo Domingo, Gabriel Tapia, publicó otro video en el que acusó a López de ofrecer dinero a los directores provinciales.

“El señor es una persona que estuvo contactándonos a todos los directores provinciales para ofrecernos 1.200 dólares mensuales lo cual lo tenemos en un depósito comprobado, el mismo que hemos presentado a la Fiscalía”, manifestó el dirigente provincial.

El origen de las tensiones

La disputa interna se hizo evidente en 2025, cuando un grupo de dirigentes provinciales de RETO planteó abrir un proceso disciplinario contra Chávez, a quien acusaron de incumplir obligaciones estatutarias y de tomar decisiones sin consenso interno.

Raúl Chávez preside el movimiento RETO desde abril de 2024. ARCHIVO: RAÚL CHÁVEZ

En respuesta, el asambleísta nacional de la bancada correísta restó importancia al reclamo y afirmó que el conflicto era impulsado por un grupo minoritario dentro del partido. El episodio coincidió con el inicio de las tensiones políticas en el Municipio de Guayaquil, en medio del conflicto entre el alcalde Aquiles Álvarez y el Gobierno de Daniel Noboa.

Este año, incluso aparecieron dos convocatorias distintas para una asamblea nacional que finalmente se realizó el sábado 14 de marzo de 2026.

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