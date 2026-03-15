Accidente de tránsito en Quito deja siete heridos tras volcamiento de auto

Volcamiento en Av. Occidental de Quito deja varios heridos y cierre de vía

Un auto se volcó e impactó contra un árbol que cayó sobre el vehículo en el sector San Carlos, norte de Quito.

La madrugada de este domingo 15 de marzo, un grave accidente de tránsito sacudió el norte de Quito, específicamente en la Av. Occidental, sector San Carlos.

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Según información de los Bomberos de Quito, un vehículo se volcó y chocó contra un árbol, que cayó sobre el auto, atrapando a sus ocupantes.

El equipo de rescate realizó maniobras de emergencia para liberar a las personas atrapadas. Siete personas resultaron heridas, recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a diferentes casas de salud de la ciudad para continuar con su atención médica.

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Además de los bomberos, las ambulancias del IESS, Cruz Roja y MSP estuvieron presentes en la emergencia, garantizando atención inmediata a los afectados.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Occidental, sector San Carlos, al norte de Quito.



🚙 Un auto se volcó e impactó contra un árbol que cayó sobre el vehículo.



🚒 Nuestro equipo realizó maniobras para rescatar a… pic.twitter.com/zdogn1SGks — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 15, 2026

Otro siniestro de tránsito en Quito genera cierre total de vía

En otro incidente vial ocurrido en Quito, un siniestro se registró en el sector Jipijapa, entre la Av. Amazonas y Tomás de Berlanga, provocando el cierre total sobre la Av. Amazonas. Autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución.

🚨#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Jipijapa

🛣️ Dirección: av. Amazonas y Tomás de Berlanga

🚧 Cierre: total sobre la Amazonas



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/0hr5MKB2rC — AMTQuito (@AMT_Quito) March 15, 2026

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Precauciones

Las autoridades recuerdan la importancia de conducir con precaución, respetar las leyes de tránsito y mantener siempre la atención en la vía. En caso de emergencia, llama inmediatamente al 9-1-1 para recibir asistencia rápida y profesional.

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