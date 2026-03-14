Denuncian agresión a periodista que cubría protestas en el Centro Histórico de Quito

Durante la movilización del 13 de marzo en el Centro Histórico de Quito, una periodista de medio televisivo fue agredida mientras realizaba la cobertura de la protesta.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) condenó públicamente la agresión sufrida por un equipo periodístico de Teleamazonas, liderado por la periodista María Gracia Chacón, mientras realizaba la cobertura de las protestas sociales desarrolladas el viernes 13 de marzo en el Centro Histórico de Quito.

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Según videos compartidos en redes, el equipo fue objeto de insultos, acoso y hostigamiento por parte de una persona que se acercó de forma agresiva mientras realizaban su trabajo informativo. La situación se intensificó cuando otros participantes de la movilización se sumaron a los gritos y descalificaciones.

Ante el incremento de la tensión, la reportera y su camarógrafo se vieron obligados a retirarse del lugar, mientras eran perseguidos por algunos manifestantes.

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En el video se observa cómo dos personas gritan “prensa asquerosa”, mientras un hombre persigue al equipo periodístico durante varios metros lanzando insultos. Entre las frases que se escuchan en la grabación están “prensa asquerosa” y “defiendes a un asesino”, dirigidas contra los comunicadores que cubrían la jornada de protestas.

El incidente ocurrió durante marcha sindical en el Centro Histórico

El hecho se produjo durante una movilización convocada por organizaciones sindicales que avanzó hacia el Centro Histórico de la capital ecuatoriana. La marcha formó parte de las protestas contra varias medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Tras lo ocurrido, María Gracia Chacón denunció públicamente el ataque y rechazó que este tipo de comportamientos se normalicen contra quienes cumplen labores periodísticas en espacios públicos.

“No se puede normalizar la agresión contra periodistas que están cumpliendo con su trabajo de informar”, señaló la reportera tras el incidente.

Esto no se puede normalizar. Este viernes mientras cubríamos las manifestaciones en el centro fui agredida junto a mi equipo. Mientras él transmitía en vivo, el que se identificó como Andrés Nicolalde, nos insultaba, perseguía y acosaba. Fuimos a hacer nuestro trabajo https://t.co/4Dddec0kU0 — María Gracia Chacón (@MGraciaChaconTA) March 14, 2026

Comunicado de la UNE sobre la agresión

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A través de un comunicado oficial emitido el 14 de marzo desde Quito, la Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su solidaridad con la periodista agredida y rechazó cualquier forma de violencia contra trabajadores de la comunicación.

La organización aclaró además que la persona identificada como agresora no tiene vínculo con las más de 50 organizaciones sociales que participaron en la jornada de movilización del 13 de marzo.

La UNE también denunció que manifestantes fueron agredidos por parte de la Policía Nacional durante el desarrollo de la protesta en la capital ecuatoriana.

En su pronunciamiento, el gremio reafirmó que continuará movilizándose en defensa de los derechos de la población, entre ellos:

seguridad

educación

salud

estabilidad laboral

incremento de salarios

🔴#COMUNICADO| Rechazamos los actos de violencia ocurridos durante la movilización del #13M. Nos solidarizamos con la periodista agredida de Teleamazonas y con los manifestantes reprimidos por la fuerza pública. Ratificamos que fue una jornada exitosa de defensa de los derechos… pic.twitter.com/FcdHNo9hr3 — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) March 14, 2026

Asimismo, reiteró su rechazo a lo que calificó como políticas “antipopulares” del actual gobierno.

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