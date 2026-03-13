Turismo en Quito: así son los recorridos en scooters eléctricos por La Mariscal

Paseo Exprés: turismo sobre ruedas eléctricas para conocer Quito. Conoce como puedes recorrer la ciudad y nuevas rutas

Paseo Express: Los recorridos en scooters eléctricos permiten descubrir Quito de una forma divertida, sostenible y llena de historia.

En Quito existe una experiencia turística que permite recorrer la ciudad en scooters eléctricos a través de rutas guiadas por barrios como La Mariscal. Durante el recorrido, los visitantes descubren murales, arquitectura, parques y espacios culturales, mientras escuchan historias sobre la ciudad. Los tours duran alrededor de tres horas, incluyen casco y capacitación previa, y tienen un costo aproximado de 30 dólares por persona.

Recorrer Quito ya no es solo caminar por su Centro Histórico. Hoy la capital ecuatoriana se puede descubrir de una manera diferente: sobre scooters eléctricos, una alternativa turística sostenible, dinámica y llena de adrenalina que permite apreciar murales, arquitectura y la vida de sus barrios desde otra perspectiva.

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Esta experiencia la impulsa Navel Expeditions, un emprendimiento turístico que apuesta por mostrar una cara distinta de la ciudad a través de recorridos guiados que combinan historia, cultura y movilidad ecológica.

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En uno de estos recorridos —un Paseo Express por el barrio La Mariscal— se evidencia cómo este tradicional sector capitalino busca reactivarse y demostrar que, incluso en sus pequeños rincones, la cultura, el arte y la vida urbana siguen presentes.

El proyecto fue creado por Miguel Gordillo, fundador de Navel Expeditions, quien inició esta propuesta en 2017 con la idea de ofrecer un turismo innovador y sostenible.

“Creamos recorridos guiados en scooters eléctricos para mostrar la ciudad de una manera diferente. Es un producto estrella y una experiencia que pueden disfrutar familias, amigos o grupos que quieran hacer algo distinto”, explica.

Los tours se realizan generalmente en horarios de mañana y tarde y tienen una duración aproximada de tres horas. Durante este tiempo, los participantes recorren distintos puntos emblemáticos de la ciudad mientras descubren historias, datos curiosos y el valor cultural de cada lugar.

La experiencia comienza en la cafetería Qinti Coffee, punto de partida del recorrido, donde los visitantes son recibidos con una limonada de café, la especialidad de la casa. Así, el plan arranca con un toque refrescante y original: disfrutar de un buen café mientras se preparan para una aventura diferente por Quito.

Paseo Express: Con casco y chaleco reflectivo, los participantes viven recorridos en scooters eléctricos que muestran otra cara de Quito. Juan Ruiz

La Mariscal: un barrio lleno de historia y cultura

Durante la ruta por La Mariscal, los visitantes recorren espacios históricos, culturales y artísticos del sector.

Entre los puntos destacados del recorrido están:

Quito Jazz Club

Parque El Ejido

El arco de La Circasiana

Plaza de los Presidentes

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En el camino también se visitan villas históricas, murales urbanos y espacios culturales que muestran la diversidad del barrio.

Uno de los momentos más significativos del recorrido es la parada frente al mural del artista Pavel Égüez, una obra cargada de memoria histórica que recuerda casos de desapariciones y violaciones de derechos humanos en el país, incluido el caso de los hermanos Restrepo.

Cada parada incluye explicaciones históricas y culturales, lo que transforma el paseo en una experiencia educativa y sensorial.

Además, la experiencia puede adaptarse para celebraciones especiales, como cumpleaños, despedidas de soltero o planes grupales.

Una búsqueda del tesoro para redescubrir la ciudad

Una de las características más llamativas del tour es que los recorridos para visitantes nacionales se realizan en formato de “yincana” o búsqueda del tesoro.

A través de pistas, los participantes deben encontrar lugares específicos dentro del barrio.

Mientras avanzan, descubren datos históricos y curiosidades que permiten redescubrir Quito incluso para quienes creen conocerlo bien.

“Muchos quiteños piensan que ya conocen su ciudad, pero cuando hacen el recorrido se sorprenden con historias y lugares que nunca habían visto”, comenta Gordillo.

Experiencias sensoriales al finalizar el recorrido

El paseo no termina al bajar del scooter. Los visitantes pueden elegir entre diversas experiencias para cerrar la actividad:

Cata de café ecuatoriano

Degustación de chocolate

Maridaje o cata de cerveza artesanal

Cata de vino

Concierto de jazz en el club del sector

Experiencias de cerámica o artesanía

Taller para preparar un plato típico ecuatoriano

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Estas actividades complementan el recorrido y permiten conectar con la cultura local de una manera más profunda.

Seguridad y aprendizaje antes de comenzar

Una de las dudas más comunes de quienes desean participar es si es necesario saber manejar un scooter eléctrico. La respuesta es no.

Antes de iniciar el recorrido, Miguel Gordillo brinda una explicación completa sobre el funcionamiento del scooter, las medidas de seguridad y la forma correcta de conducirlo.

Además, el tour incluye:

Casco de seguridad

Chaleco reflectivo

Instrucción previa para conducir el scooter

Esto permite que incluso personas que nunca han usado este transporte puedan participar con tranquilidad.

Paseo Express: Antes de iniciar los recorridos en scooter, el guía Miguel Gordillo brinda una breve clase práctica en el patio de la cafetería Qinti Coffee. Juan Ruiz

¿Cuánto cuesta?

Los recorridos pueden realizarse con un mínimo de dos personas y un máximo de diez, lo que permite mantener grupos pequeños y experiencias personalizadas.

El costo aproximado es de 30 dólares por persona, dependiendo del número de participantes y de la experiencia elegida al finalizar el tour.

La iniciativa busca impulsar una visión diferente del turismo urbano en la capital.

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