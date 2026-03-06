Expreso
  Quito

La Penitente
    • Dentro del Parque Metropolitano Guangüiltagua se encuentra la ruta La Penitente.MISHELL DUQUE

    La Penitente en Quito: la exigente ruta de trail que desafía a los corredores

    En este Paseo Express probamos la famosa subida dentro del Parque Guangüiltagua, también llamada 'la rompecorazones'

    Hay rutas que se recorren por paisaje. Otras por costumbre. Pero hay una en Quito que se sube por desafío. En el corazón del Parque Metropolitano Guangüiltagua, una pendiente corta y brutal se ha ganado un nombre que lo dice todo: La Penitente. No es una ruta larga ni turística. Son apenas unos cientos de metros que ponen a prueba la resistencia, la respiración y, sobre todo, las piernas.

    Quien llega por primera vez no siempre entiende de qué hablan los corredores cuando la mencionan. Hasta que la ve.

    RELACIONADAS

    La subida que pone a prueba las piernas

    El recorrido comienza de forma engañosa. Desde el parqueadero del Guangüiltagua hay que caminar cerca de un kilómetro por el sendero principal. El camino es amplio, el ambiente es fresco y la caminata parece apenas un paseo entre árboles.

    Pero luego aparece un pequeño cartel: “Sendero Penitente”.

    Desde ese punto el camino cambia. Primero llega un descenso de aproximadamente 1,3 kilómetros, que parece preparar al cuerpo para lo que viene después. Al final del tramo aparece la verdadera prueba: una pendiente corta, seca y extremadamente empinada.

    La subida es de unos 420 metros, pero su inclinación cercana al 56% hace que cada paso se sienta como subir una escalera interminable. En el primer tramo el terreno es seco y el calor suele ser el primer obstáculo. A medida que se gana altura aparece más vegetación y los árboles cubren el sendero, pero el esfuerzo ya se siente en cada paso.

    RELACIONADAS
    Parque Metropolitano Guangüiltagua
    Dentro del Guangüiltagua existen 30 kilómetros de senderos señalizados.MISHELL DUQUE

    Para quienes la suben por primera vez, completar la ruta puede tomar entre 35 y 40 minutos a ritmo moderado. Para los atletas más experimentados, el reto no es solo llegar arriba, sino hacerlo cada vez más rápido.

    Con el tiempo, La Penitente se ha convertido en un punto de entrenamiento para corredores de trail running en Quito. Aquí entrenan desde aficionados hasta deportistas de alto rendimiento, entre ellos el montañista Karl Egloff o el marchista olímpico David Hurtado.

    RELACIONADAS

    Dentro del Parque Metropolitano Guangüiltagua existen más de 30 kilómetros de senderos señalizados, pero pocos generan el respeto que provoca esta subida. Su fama se debe a que, aunque es corta, es una de las pendientes más exigentes del parque.

    Datos clave de La Penitente

    • Ubicación: Parque Metropolitano Guangüiltagua, norte de Quito
    • Distancia de la subida: aproximadamente 420 metros
    • Pendiente: cerca del 56%
    • Altura inicial: alrededor de 2.730 metros sobre el nivel del mar
    • Tiempo estimado: 35-40 minutos para principiantes; menos de 10 minutos para atletas élite

    Más que una simple ruta, La Penitente se ha convertido en un pequeño ritual para corredores y caminantes que buscan medirse contra la montaña… y contra sus propias piernas.

