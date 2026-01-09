Del cielo al corazón de Quito: Tres lugares que debes visitar en el centro

Un Paseo Express a pie desde La Alameda, redescubriendo sitios llenos de historia y tradición en el Centro Histórico

La reactivación del Centro Histórico ha sido uno de los efectos directos más importantes del uso del Metro de Quito, que el último diciembre cumplió dos años en funcionamiento. La rapidez con que se puede acceder a la zona ha sido el factor diferencial y ha llevado a varios quiteños a redescubrir las joyas que guarda la Carita de Dios.

También puedes leer: (La extensión del Metro de Quito a La Ofelia ya cuenta con empresa adjudicada)

En este Paseo Express, visitamos tres lugares que se encuentran accesibles a pie desde la estación del Metro La Alameda y que se pueden recorrer en un solo día. Además se vuelven una alternativa para el turismo local por ser muy accesibles en cuanto a costo.

Observatorio Astronómico de Quito

A cargo de la Escuela Politécnica Nacional, en pleno parque de La Alameda se encuentra el Observatorio Astronómico de Quito. La antigua edificación fue construida en 1875 durante el gobierno de Gabriel García Moreno y ha sido clave en la historia del país en cuanto a la astronomía, meteorología, sismología y estudios de la geografía.

El Telescopio Merz fue fabricado en Alemania en1875, exclusivamente para la linea ecuatorial. FRANKLIN JÁCOME

Dependiendo de la época del año, se pueden observar estrellas, constelaciones, planetas y otros elementos espaciales con los telescopios especializados. Pero este lugar guarda además la historia de cómo evolucionaron las maquinas y tecnología para el monitoreo y estudios de distintos fenómenos naturales.

Los instrumentos antiguos (varios continúan funcionando) llaman la atención en el lugar, como el imponente telescopio ecuatorial Merz, que se usa para observación nocturna con precisión, o el Circulo Meridiano, construido en Hamburgo, Alemania en 1889, que sirve para medir el paso de las estrellas por el meridiano.

Dirección: Gran Colombia y 10 de Agosto (Parque La Alameda)

Horarios: Lunes a viernes De 9:00 a 13:00 y de 14:00pm a 17:00pm

Precio: 2 usd (adultos) y 1 usd (estudiantes y niños)

Estación de Metro: La Alameda

Basílica del Voto Nacional

Un emblema absoluto de la capital es La Basílica del Voto Nacional, lugar obligatorio para locales y extranjeros pues su construcción neogótica la vuelve irrepetible. Aunque para su diseño, el arquitecto francés Emilio Tarlier se inspiró en la Catedral de Notre Dame de París, resulta fascinante el hecho de que se incorporaron animales locales en lugar de las típicas gárgolas.

La Basílica del Voto Nacional, con su estilo neogótico, maravilla a locales y extranjeros. ANGELO CHAMBA

La Basílica ofrece, sobre todo, una experiencia en la que su arquitectura externa, los vitrales y la privilegiada vista desde las torres, dejan maravillados a los visitantes. Solo llegar al sector y mirarla tan imponente en lo alto del parque García Moreno, hace que los quiteños se vuelvan a imaginar cómo se logró tal construcción.

La obra, de hecho, tomó prácticamente un siglo, pues en 1892 se colocó la primera piedra y en 1985 fue inaugurada con la visita del Papa Juan Pablo II, para ser consagrada tres años más tarde. Pero el hecho de que se haya tomado tanto tiempo para la construcción, generó una creencia popular de que la obra siempre tiene algo pendiente y que si se llega a poner la última piedra será el fin del mundo.

Dirección: Venezuela 11-263 y Quito

Horarios: Lunes a viernes (9:00 a 17:00) Sábados y domingos (09:00pm a 18:00)

Precio: 2 usd

Estación de Metro: La Alameda

Plaza San Blas



El barrio San Blas fue considerado el corazón de Quito, la puerta de entrada al Centro Histórico y el limite con el norte de la ciudad en la época colonial. Esa historia todavía se percibe al visitar la plaza, pues la vida cotidiana se desarrolla en un espacio que guarda el pasado y ha sabido repotenciarse como destino turístico.

La vida barrial y la historia viva se entrelazan en el barrio San Blas, donde su plaza es uno de los atractivos. ANGELO CHAMBA

Un barrio con más de cuatrocientos años que se creó como el primero exclusivo para indígenas y fue vital en el comercio de la época, al ser zona de paso de viajeros que iban hacía la costa. La plaza, que servía como un mercado de frutas, actualmente se usa exclusivamente para el turismo. Tiene una iglesia, una pileta, algunas esculturas y, en el costado sur, una cafetería y otros negocios en los bajos de las casas coloniales que se mantienen.

El barrio ha incrementado en los últimos años su oferta de hostales y casas de renta para estancia corta, además de que se han abierto bares y restaurantes pensados para la vida nocturna. Balcones, calles empedradas y las viviendas bien preservadas lo han convertido en un atractivo muy especial del centro de la urbe.

Dirección: Av. Pichincha y Francisco de Caldas

Horarios: Todos los días (Negocios dentro de la plaza hasta las 20:00)

Precio: Gratis

Estación de Metro: La Alameda

Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!