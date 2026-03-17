Cómo consultar la devolución del IVA para adultos mayores con número de cédula

Cómo solicitar la devolución del IVA 2026 en el SRI con número de cédula y qué hacer ante retrasos en el pago

Adulto mayor realiza el trámite de devolución del IVA en el SRI, proceso que puede consultarse con número de cédula.

En Ecuador, el beneficio de devolución del IVA para personas de 65 años o más se mantiene como una política de alivio financiero vigente en 2026. Este mecanismo permite reintegrar el impuesto pagado en consumos de primera necesidad, con un techo mensual que este año alcanza los 144,60 dólares. Para acceder a estos valores, el Servicio de Rentas Internas (SRI) dispone de una plataforma ágil donde el número de cédula es la llave de acceso.

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Paso a paso para la solicitud y consulta en línea

El proceso digital es el canal más eficiente para que el beneficiario o su delegado gestionen el retorno del tributo. A continuación, el procedimiento detallado:

Ingreso al portal: Acceda a SRI en Línea e inicie sesión con su número de cédula y clave.

Ubicación del trámite: En el menú principal, seleccione el módulo “Devoluciones” y luego la opción “Devolución de IVA – Adultos mayores”.

Carga de información: El sistema permite visualizar y seleccionar las facturas electrónicas emitidas a nombre del beneficiario. Una vez verificadas, se envía la solicitud.

Seguimiento: Con el mismo número de identificación, el usuario puede monitorear el estado del trámite en el historial de solicitudes para confirmar si el monto ha sido aprobado o acreditado.

Acciones ante retrasos o falta de pago

Si el sistema refleja una solicitud aprobada pero el depósito no se efectiviza, el primer paso es validar que la cuenta bancaria registrada esté activa. En caso de persistir el inconveniente, el ciudadano dispone de tres vías de resolución:

Vía Administrativa: Presentar una impugnación ante el SRI si el trámite es negado oficialmente.

Vía Judicial: Acudir a tribunales contencioso-tributarios en un plazo de 60 días hábiles con asesoría legal.

Acción de Protección: Recurso constitucional aplicable cuando el retraso vulnera derechos de atención prioritaria o vida digna.

Es fundamental recordar que este derecho puede ejercerse hasta cinco años después de realizada la compra, por lo que el seguimiento constante garantiza que ningún valor pendiente se pierda en el tiempo.

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Un derecho que garantiza bienestar y justicia social

Más que un trámite, la devolución del IVA es un reconocimiento a la trayectoria de nuestros adultos mayores. En este 2026, asegurar que estos recursos retornen a sus manos no es solo una gestión administrativa, sino un acto de justicia que fortalece su autonomía y garantiza una vejez con la dignidad que merecen.

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