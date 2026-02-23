Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

Adultos mayores pueden acudir a recursos administrativos o judiciales para exigir la devolución del IVA

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un derecho reconocido en Ecuador para adultos mayores y personas con discapacidad. Este beneficio permite recuperar el 15 % pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, siempre que las adquisiciones se realicen en el país y estén respaldadas con comprobantes electrónicos a nombre del beneficiario.

El monto máximo que puede devolverse se calcula tomando como base dos salarios básicos unificados multiplicados por la tarifa vigente del impuesto. Con el incremento del salario básico a 482 dólares en 2026, el valor máximo que puede recuperarse asciende a 144,60 dólares, una cifra mayor a la registrada el año anterior.

Sin embargo, el acceso a este beneficio ha estado marcado por reclamos relacionados con retrasos en los pagos o solicitudes que no llegan a concretarse.

Qué hacer si la devolución del IVA no se paga

Ante un retraso o rechazo del trámite, el primer paso recomendado es consultar directamente con el Servicio de Rentas Internas. La entidad suele sugerir esta vía para verificar si el problema se debe a inconsistencias en la información, errores en los comprobantes o fallas de procedimiento que puedan corregirse.

Este acercamiento permite aclarar el estado del trámite antes de iniciar un proceso formal de reclamo.

Impugnación administrativa ante el SRI

Si la devolución es negada oficialmente, los contribuyentes pueden presentar una impugnación administrativa ante el SRI. Este recurso consiste en un escrito en el que el solicitante expone las razones por las que considera incorrecta la decisión de la administración tributaria.

Tras recibir el reclamo, la entidad debe revisar el caso y emitir una resolución que confirme o modifique su decisión inicial.

La vía judicial como alternativa

Cuando el procedimiento administrativo no resuelve el problema, existe la posibilidad de acudir a tribunales contencioso-tributarios. En este escenario, el contribuyente presenta una demanda dentro del plazo establecido por la ley, que generalmente es de 60 días hábiles desde la notificación de la resolución.

Debido a la naturaleza del proceso, se requiere la asesoría de un abogado especializado en materia tributaria.

Acción de protección por vulneración de derechos

Otra alternativa es la vía constitucional. En determinados casos, los beneficiarios pueden presentar una acción de protección argumentando la vulneración de derechos como la atención prioritaria, el debido proceso o la vida digna.

Este recurso ha sido utilizado por grupos de adultos mayores que consideran que los retrasos en las devoluciones afectan su economía y su bienestar.

Un problema que llegó a los tribunales

Las demoras en la devolución del IVA han motivado acciones judiciales contra el SRI. Adultos mayores y personas con discapacidad han acudido a la justicia alegando que el incumplimiento de los plazos vulnera derechos reconocidos en la legislación ecuatoriana.

La normativa establece que el reembolso debe realizarse en un máximo de 60 días para adultos mayores y 90 días hábiles para personas con discapacidad, según lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Durante audiencias judiciales recientes, varios jubilados acudieron con documentación que evidencia meses de espera por sus devoluciones. Los demandantes esperan que los tribunales sienten precedentes que obliguen al cumplimiento oportuno de este beneficio.

Cómo acceder al beneficio tributario

De acuerdo con el SRI, las personas que deseen acceder a la devolución deben registrarse previamente en la institución. Una vez habilitados, pueden realizar sus compras en establecimientos autorizados que emitan comprobantes electrónicos.

El sistema asigna a cada beneficiario un código de confirmación personal, el cual permite identificar la compra y procesar la devolución automática del IVA.

