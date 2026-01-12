Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

SRI IVA XSRI
La devolución cubre el IVA pagado en bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, medicamentos, vestimenta, salud, educación y otros.Cuenta de X / SRI

Devolución del IVA en Ecuador: así se solicita este beneficio ante el SRI

Adultos mayores y personas con discapacidad pueden acceder a este beneficio. Las facturas deben ser emitidas a su nombre

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un beneficio tributario vigente en Ecuador para adultos mayores (de 65 años en adelante) y personas con discapacidad. Aplica sobre el IVA pagado en la compra local de bienes y servicios de primera necesidad, siempre que los comprobantes estén emitidos a nombre del beneficiario y cumplan los requisitos formales.

RELACIONADAS

Las personas con derecho a esta devolución pueden aplicar al beneficio tributaria una vez se hayan registrado y habilitado en las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI), refiere la entidad de control tributario.

Según esta institución, las personas que tienen derecho a la devolución de este tributo son:

  • Adultos mayores que hayan cumplido 65 años al momento de realizar la compra.

  • Personas con una discapacidad mayor o igual al 30%, calificada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). El porcentaje de devolución será de forma proporcional, según el grado de discapacidad.

En ambos casos, el beneficio es personal y no aplica para consumos relacionados con actividades económicas.

Qué gastos califican

MURAT BEY Karpowership

Ecuador mantendrá barcazas y térmicas alquiladas en 2026 para garantizar electricidad

Leer más

La devolución cubre el IVA pagado en bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, medicamentos, vestimenta, salud, educación, servicios básicos y transporte. No se consideran gastos suntuarios ni compras vinculadas a negocios.

El monto a devolver tiene un tope mensual. El SRI lo calcula como la suma de dos salarios básicos unificados multiplicada por la tarifa de IVA vigente del período. Con el salario básico unificado fijado en $482 para 2026, el máximo mensual llega a $144,60.

Requisitos para acceder al beneficio en enero 2026

Para solicitar la devolución del IVA, los beneficiarios deben cumplir con requisitos básicos:

RELACIONADAS

  • Cédula de identidad vigente: indispensable para validar la identidad del adulto mayor o de la persona con discapacidad.

  • Comprobantes de venta electrónicos o físicos: deben estar emitidos directamente a nombre del titular/beneficiario.

  • Facturas de consumo personal: solo aplican compras de bienes y servicios de primera necesidad, no actividades comerciales.

  • Registro en el portal del SRI: el trámite se realiza en línea, ingresando con la clave personal del contribuyente.

  • Cuenta bancaria activa: necesaria para recibir la transferencia del monto aprobado por el Servicio de Rentas Internas.

  • Organización de comprobantes: mantener facturas ordenadas y verificadas agiliza la validación del proceso.

Cómo hacer el trámite

Cuando el beneficiario tiene facturas electrónicas emitidas a su nombre, el trámite se realiza en SRI en línea. El SRI indica que se debe ingresar con usuario y contraseña, ir a “Devoluciones (TAX Refund)”, escoger “Devolución de IVA – Adultos mayores” y dar clic en “iniciar proceso de devolución”, validando también los datos de la cuenta bancaria registrada.

Para personas con discapacidad, el flujo es similar dentro del portal, con las opciones del módulo de devoluciones para ese grupo, donde el sistema verifica el porcentaje registrado y permite confirmar el envío de la solicitud y la cuenta bancaria.

RELACIONADAS

Pero, si las compras se respaldan con facturas emitidas físicamente, el SRI señala que la solicitud debe ingresarse de manera presencial en ventanillas de sus centros de atención. En cambio, cuando se trata de facturas electrónicas, el canal habilitado es el portal en línea, con validaciones automáticas del sistema.

Barcaza_Celec

Ecuador depende de alquiler e importación de energía para evitar apagones en 2026

Leer más

Plazos de respuesta y cómo se notifica

Una vez ingresada la solicitud, el SRI asigna un número de trámite y verifica requisitos. Si requiere aclaraciones, puede pedir información adicional. Para el canal virtual, el sistema valida automáticamente la información registrada.

RELACIONADAS

El SRI indica que la respuesta se emite mediante resolución u oficio y se notifica dentro del plazo legal de 60 días hábiles, priorizando el buzón del contribuyente en SRI en línea para las notificaciones electrónicas.

Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "ADN miente": Municipio de Quito desmiente versión sobre evento en Calderón

  2. Gabriela Hansen Vik, de peinar en su cuarto a liderar marcas con identidad

  3. Carolina Sánchez: "Escuchar su llanto por primera vez fue la sensación más bonita"

  4. Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia

  5. Ecuador rescata secuestrados y abate a supuesto miembro de CDF

LO MÁS VISTO

  1. Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

  2. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  3. Ecuador: Precio de extra, ecopaís y diésel premium baja desde este 12 de enero

  4. Armas, contratos y crimen organizado: alias Marino fue proveedor del Estado

  5. El Centro Histórico de Quito recupera su vida nocturna

Te recomendamos