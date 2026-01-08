Ecuador: “No hay ningún riesgo de apagones”, asegura la ministra Inés Manzano

La funcionaria asevero que a diferencia de 2024, actualmente se cuenta con las reservas de energía para cubrir la demanda

El Ministerio de Ambiente y Energía aseguró que el país cuenta con las reservas para cubrir la demanda de electricidad (foto referencial).

“No hay ningún riesgo de apagones” en Ecuador. Así lo afirmó este 8 de enero de 2026 la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La funcionaria precisó que a diferencia de 2024, cuando no había lluvias ni energía almacenada, actualmente se cuenta con las reservas para generar este suministro a pesar de la escasez de lluvias.

Esta información fue difundida en una entrevista en radio Centro. En este espacio, la funcionaria precisó que las garantías para cubrir la demanda del servicio de energía eléctrica en el país responde a que durante 2025 el Gobierno mantuvo el embalse de Mazar, que es clave para generar este recurso, por sobre su nivel máximo que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Esta acción permitió que ante la escasez de lluvias, que se inició en diciembre de 2025, se use la reserva de Mazar para generar energía. Además, de otras plantas hidroeléctricas. También se emplea energía térmica e importación desde Colombia.

Ante este mayor consumo del agua almacenada en el embalse de Mazar, la cota bajó ya 15,7 metros hasta las 10:00 de este 8 de enero de 2026. Es decir, se ubica en 2.137,58 msnm, según información de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) Sur.

Pese a la caída en la cota de Mazar, la titular del Ministerio de Ambiente y Energía afirmó que no existe riesgo de apagones para el sector industrial ni otros segmentos.

Inversiones planificadas para el sector eléctrico de Ecuador

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció, además, que se han realizado “algunas inversiones”. En este año está planificado que ingresen 300 megavatios (MW) nuevos de térmica. Pero no detalló este proceso.

Adicionalmente, se prevé sumar energía solar. “Hemos hecho mucha inversión en subestaciones eléctricas, que ayudan también a que no exista pérdidas técnicas de energía”.

En enero de 2026, la entidad contempla realizar un concurso y una contratación relacionado con ciclo combinado (generación con gas y vapor). Los dos, según Manzano, representan 740 MW, de estos 340 MW serán instalados por una “empresa del Gobierno italiano, muy buena”. Y el resto, 400 MW, que saldrá a licitación una vez que se cuente con el dictamen de riesgo fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Esto lo hacemos este año”, indicó y precisó que debido a que se tratan de procesos largos. Se estima contar con esta generación en 24 meses.

A la par, la entidad aseguró que para atender la situación del parque térmico vetusto de Ecuador, que pone en riesgo 578,28 MW de generación, según informó Diario EXPRESO, se está “tratando de comprar” los repuestos directamente a las fábricas para beneficiarse de un mejor precio y garantía. “Ya tenemos alrededor de $100 millones firmados en repuestos con la Hyundai, en Corea del Sur”.

Además, agregó que se está ordenando la reposición y chatarrización de centrales térmicas que no tuvieron atención por años. “No es fácil porque tenemos un déficit que arrancamos en 2024, en 1.800 MW, y debemos tratar de reponer, aumentar y cubrir la nueva demanda”, que este 6 de enero de 2026 alcanzó ya los 5.057,05 MW.

