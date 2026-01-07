Plan para duplicar la extracción de cobre en Ecuador tiene demoras, según firma china

ECSA preveía iniciar en enero de 2026 la operación de la fase II de Mirador, que apunta a duplicar la extracción de mineral

La fase I de Mirador tiene una capacidad de procesamiento de 20 millones de toneladas anuales de mineral.

La empresa china, Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd., accionista de la mina Mirador junto con China Railway Construction Tongguan Investment Co., Ltd. (Crctg), informó al mercado que existen demoras para la firma del contrato de la fase II de este proyecto, que busca duplicar la producción de cobre en Ecuador.

La compañía que cotiza en bolsa detalló la situación de este proyecto en el anuncio bursátil N.º 2026-001 de Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd., difundido el 5 de enero de 2026 a través de Cninfo, una plataforma que aloja documentos de divulgación de emisores del mercado de valores chino.

En este documento, al que accedió Diario EXPRESO, la empresa asiática comunicó al mercado que no es posible definir una fecha exacta para la firma del contrato de la fase II de la mina Mirador, debido a la volatilidad política y a la falta de estabilidad del entorno legal, además de diferencias frente al ambiente de inversión.

“En los últimos años, la situación política en Ecuador ha sido volátil, con frecuentes cambios de personal. Las reiteradas modificaciones en las autoridades de los organismos competentes han provocado cambios en los equipos técnicos, afectando gravemente la continuidad de las políticas y la eficiencia administrativa, lo que a su vez ha impactado el avance en la firma del contrato minero de la fase II”, precisó la firma.

Además, recalcó que desde 2025, la compañía y Ecuacorriente (ECSA), que es la empresa que opera Mirador, han “reforzado”, por múltiples canales y a distintos niveles, el contacto con los organismos competentes del nuevo gobierno ecuatoriano con el propósito de concretar sus planes de expansión.

Mirador: Un trámite pendiente tras pruebas y obra concluida

La última ronda de negociaciones preliminares del contrato minero de la fase II ya fue concluida y presentada para revisión ante la autoridad correspondiente, mencionó Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. en el comunicado. “Sin embargo, considerando que el entorno de inversión y operación en Ecuador difiere significativamente del de China, la volatilidad política y la falta de estabilidad del marco legal, no es posible determinar la fecha concreta de firma del contrato minero”.

Ante esta realidad, y aunque la fase II ya está construida, su inicio formal de operaciones solo podrá llevarse a cabo una vez que se firme el contrato minero, señala el comunicado y agrega que al no estar definida la fecha de entrada en operación comercial, este retraso podría tener un impacto en el desempeño de la empresa durante 2026.

Por esta razón,“Crctg y ECSA mantendrán comunicaciones activas, periódicas y no periódicas, con las autoridades competentes del Gobierno ecuatoriano para impulsar el avance de las negociaciones y promover la concreción de la firma del Contrato Minero de la fase II”.

Diario EXPRESO consultó este 7 de enero de 2026 al Ministerio de Ambiente y Energía sobre la situación de este proceso y está a la espera de su respuesta.

El proyecto de ampliación de Mirador

Según el anuncio, la fase II de Mirador fue planificada en 2022 con la meta de concluir en junio de 2025, realizar producción de prueba entre julio y diciembre de 2025 e iniciar operaciones a inicios de 2026.

Según la planificación, las obras principales de la fase II comenzaron en agosto de 2023 y quedaron básicamente concluidas en mayo de 2025, tras 22 meses de construcción, un plazo considerado “eficiente” frente a proyectos similares en el exterior. En junio de 2025 se completaron las pruebas de interconexión de sistemas; en julio, las pruebas con carga ligera; y en diciembre, las pruebas con carga plena, con todos los indicadores de los sistemas cumpliendo plenamente los estándares, precisó la firma asiática.

La situación de Mirador

Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. enfatizó que la fase I de la mina Mirador ya alcanzó su capacidad plena, y la fase II quedó básicamente concluida en mayo de 2025.

Además, informó que la fase I tiene una capacidad de procesamiento de 20 millones de toneladas anuales de mineral, con una producción aproximada de 96.000 toneladas de cobre metálico. La fase II añade 26,2 millones de toneladas anuales; tras la ampliación, la capacidad total de procesamiento alcanza 46,2 millones de toneladas anuales, con una producción estimada de alrededor de 200.000 toneladas anuales de cobre metálico en concentrado.

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, el comunicado remitido por la firma asiática advierte que existen problemas con el Gobierno de Ecuador para concretar la firma del contrato que busca ampliar la producción de cobre en el país. Esta situación, en su criterio, afecta a la imagen del país porque los inversionistas están conociendo que hay cambios frecuentes de autoridades y demoras en los trámites. “Ahora que el precio del crudo está en el suelo, es hora de mirar a la minería como una alternativa”.

