Expreso
Botafogo vs. Barcelona SC, Copa Libertadores 2026
Barcelona SC visitará a Botafogo en Río de Janeiro por la vuelta de la Copa Libertadores.API

Qué necesita Barcelona SC para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

Barcelona SC visita a Botafogo en busca de la clasificación. En el Ídolo hay confianza de un triunfo en Brasil 

Barcelona SC afronta este martes 10 de marzo un desafío decisivo en su camino internacional. El conjunto ecuatoriano visitará a Botafogo en el estadio Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, por el partido de vuelta de la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026. En juego el boleto a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

La serie llega abierta tras el empate 1-1 registrado en el encuentro de ida disputado en Guayaquil. Ese resultado obliga al equipo torero a buscar un resultado positivo en territorio brasileño si quiere continuar en competencia y alcanzar la fase principal del certamen continental.

El escenario es claro. Si Barcelona logra una victoria en Río de Janeiro clasificará directamente a la fase de grupos. Un triunfo, por cualquier marcador, le permitirá dejar en el camino al conjunto brasileño y asegurar su presencia en el sorteo de la próxima etapa del torneo.

Otra posibilidad para el equipo ecuatoriano es empatar nuevamente con Botafogo. En caso de que el partido termine igualado en los 90 minutos reglamentarios, la serie se definirá mediante lanzamientos desde el punto penal.

El resultado que sí dejaría fuera de competencia al cuadro amarillo es una derrota en Brasil. Si Botafogo logra imponerse en su estadio avanzará directamente a la fase de grupos, mientras que Barcelona quedará eliminado en la última ronda previa del torneo.

Además del mérito deportivo de seguir en el torneo continental, el equipo que llegue a la fase de grupos recibirá un importante premio de económico de más de tres millones de dólares de parte de la Conmebol.

Datos claves del Botafogo vs. Barcelona SC

  • Fecha: Martes 10 de marzo
  • Hora: 19:30 (de Ecuador)
  • Estadio: Nilton Santos
  • Transmite: ESPN y Disney+

