Botafogo vs Barcelona SC: fecha, hora y dónde ver el partido decisivo de Libertadores

Barcelona SC busca dar el golpe en Brasil tras el empate 1-1 ante Botafogo en el juego de ida en Guayaquil

Barcelona y Botafogo igualaron a un gol en el juego de ida en Guayaquil.

La clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se definirá este martes 10 de marzo en Río de Janeiro, cuando Botafogo reciba a Barcelona SC en el estadio Estadio Nilton Santos, por el partido de vuelta de la tercera fase preliminar del torneo continental.

La serie llega abierta tras el empate 1-1 registrado en Guayaquil. Barcelona tiene la ilusión de dar el golpe como visitante. El Ídolo no ha ganado en sus últimos tres partidos de Libertadores, aunque recuperó confianza tras imponerse por 1-0 a Emelec en el Clásico del Astillero.

El conjunto torero también ausencias importantes. El volante Johan García quedó fuera de la serie por una fractura de peroné, mientras que el entrenador César Farías, expulsado en el duelo de ida, no podrá dirigir desde el banquillo en Brasil.

Botafogo parte con una ligera ventaja al definir en casa. El conjunto carioca atraviesa un buen momento y acumula cinco partidos sin perder. Además, llega motivado tras vencer por 3-1 a Bangu Atlético Clube en el Campeonato Carioca, duelo en el que destacó el delantero argentino Joaquín Correa, quien se perfila como titular para el decisivo encuentro.

El respaldo del público será otro factor importante para los brasileños. Más de 30.000 entradas fueron vendidas para el partido, por lo que se espera un ambiente intenso en el Nilton Santos que impulse al equipo local en su intento de sellar el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, el técnico Martín Anselmi tendrá que reorganizar su equipo debido a las bajas del atacante Artur, el volante Allan Marques Loureiro, el volante uruguayo Santiago Rodríguez y el lateral izquierdo Marçal, todos en proceso de recuperación de sus lesiones.

Datos claves del Botafogo vs. Barcelona SC

Fecha: Martes 10 de marzo

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Nilton Santos

Transmite: ESPN y Disney+

