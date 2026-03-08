Rutina de cuidado para piel madura: guía esencial después de los 50

El cuidado del rostro no debería verse como un acto de vanidad. Más que un tema estético, es una forma de proteger la salud.

Más allá de buscar ‘pócimas mágicas’ para rejuvenecer drásticamente y borrar el paso del tiempo, el objetivo del cuidado facial a partir de los 50 años es acompañar los cambios naturales de la piel con una rutina que cuide, nutra y potencie la belleza natural de cada mujer. A continuación, Melanie Navas, cosmetóloga cosmiatra, presenta una guía clara sobre el skincare ideal después de la quinta década, con los pasos esenciales, los activos que sí suman y recomendaciones alineadas con las necesidades reales de esta etapa porque “la piel es un órgano y refleja cómo estamos por dentro. No se trata de buscar perfección, sino de resaltar la propia belleza”.

Características claves

A partir de esta etapa, la piel comienza a mostrar cambios cada vez más visibles. “Cada año, la producción natural de colágeno disminuye, lo que favorece la flacidez, la pérdida de firmeza y hace que el rostro se perciba más fino, con una textura distinta, incluso más delicada al tacto”, explica Navas. Además, es común que la piel se torne más seca o deshidratada, pierda luminosidad y empiecen a notarse con mayor intensidad las manchas en zonas expuestas al sol como el rostro, el pecho y las manos. “Son cambios naturales, propios del paso del tiempo, que no deben alarmar, sino entenderse para poder acompañarlos con los cuidados adecuados”, añade.

Rutina de día

El objetivo principal es mantener la hidratación, aportar antioxidantes y defender la piel de factores externos como el sol y la contaminación. Al despertarse no puede faltar:

Limpieza suave: con un solo jabón indicado para su tipo de piel. Tónico: con ácido hialurónico (que ayuda a retener la hidratación), ceramidas, péptidos o niacinamida (antioxidante, calmante, despigmentante y seborreguladora). Sérum antioxidante: vitamina C, niacinamida o ácido hialurónico para aportar luminosidad y ayudar a combatir el daño ambiental. Crema hidratante: mantiene la piel suave y fresca durante el día. Protector solar: mínimo SPF 50, que proteja contra rayos UVB (quemaduras) y UVA (responsables del envejecimiento prematuro), además de la luz azul.

¿Y en la noche?

Antes de acostarse, primero debe hacer una doble limpieza con un aceite limpiador para retirar maquillaje y luego un jabón adecuado para tipo de piel (en piel seca, deshidratada o sensible se recomienda leche limpiadora. En piel mixta o grasa, un gel suave sin activos agresivos).

Luego, aplique el mismo tónico de la mañana, coloque un sérum de retinol (mejora la textura, atenúa líneas de expresión y manchas) y finalice con una crema hidratante para sellar los activos y reforzar la barrera cutánea durante el descanso nocturno.

Recuerde

No olvide una buena hidratación y alimentación variada. Las frutas y verduras aportan antioxidantes que benefician la piel, como el resveratrol presente en la uva, clave para combatir el envejecimiento celular desde adentro.

Complemente la rutina con tratamientos profesionales como las limpiezas e hidrataciones faciales, peelings suaves radiofrecuencia y microneedling con exosomas (que estimula la producción de colágeno y elastina).

