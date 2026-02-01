El gris es el nuevo chic: cómo cuidar y llevar las canas con estilo

El cabello blanco no es sinónimo de vejez, sino una forma de abrazar el paso del tiempo con elegancia y seguridad.

Cuando se trata de lucir canas, el corte es un gran aliado. Carreño sugiere evitar largos excesivos y apostar por estilos más cortos y con movimiento.

En el 2026, las canas dejaron de ser algo que se esconde para convertirse en una verdadera declaración de estilo. Ya sea que se opte por lucirlas al natural, matizarlas para realzar su tono o integrarlas con técnicas de color que aporten luz y dimensión, el pelo gris requiere atención y productos adecuados. Porque una melena plateada bien cuidada puede verse tan sofisticada como cualquier color de tendencia.

RELACIONADAS Estas son las 4 señales claras de que debes desechar tus productos de belleza

Qué hacer en casa

Según la estilista Yulexy Carreño, las canas aparecen por la ausencia de melanina, lo que hace que el cabello se perciba más rígido y seco. Por eso, el cuidado en casa debe centrarse en la hidratación profunda y en el uso de productos adecuados a la tonalidad del pelo. Champús y mascarillas hidratantes, productos matificantes y, en algunos casos, champú violeta ayudan a mantener el color equilibrado y con un acabado más sofisticado, especialmente durante procesos de transición para lograr un beige suave y no un gris apagado.

Eso sí, el champú violeta debe usarse con moderación. Al tener pigmento, aplicarlo a diario puede resecar el cabello e incluso alterar el tono, llevándolo hacia matices azulados si las canas están amarillas. Lo ideal es usarlo cada 15 días o incluso una vez al mes. Complementar con tratamientos de nutrición e hidratación mensuales, proteger el cabello del calor y ser constantes en la rutina hará que las canas luzcan sanas, luminosas y con intención.

Tonos que destaquen

Para quienes prefieren disimular las canas sin renunciar a un look moderno, la clave está en integrarlas al diseño de color. Carreño recomienda técnicas como highlights o balayage, pensadas para que las canas formen parte del conjunto y no se conviertan en un contraste incómodo con el crecimiento.

Karla Quiñonez, la primera ecuatoriana nominada por el British Fashion Council Leer más

Evitar el tinte desde la raíz y optar por colores que se difuminan suavemente permite que, incluso después de un mes, el cambio no sea evidente y el cabello siga viéndose armónico. “En cabellos previamente teñidos y con un alto porcentaje de canas (alrededor del

75 %), una buena opción es el balayage en reversa: tonos más claros en la parte superior y más profundos y oscuros en largos, logrando profundidad, movimiento y una transición visual mucho más favorecedora”, dice la experta. Aquí, más que cubrir, se trata de diseñar el color con intención.

El corte lo cambia todo

Cuando se trata de lucir canas, el corte es un gran aliado. Carreño sugiere evitar largos excesivos y apostar por estilos más cortos y con movimiento, como el bob italiano (arriba de los hombros), que aporta estructura, ligereza y permite llevar el cabello al natural sin depender de herramientas térmicas. Para quienes prefieren un look más atrevido, el pixie con flequillo (los laterales y la nuca muy cortos, con la parte superior de mayor longitud) es una excelente opción.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!