Tres locales clausurados en operativos de control a licorerías y discotecas en Quito

Operativos de control en establecimientos nocturnos de Quito dejaron tres locales clausurados por no contar con la LUAE.

El Municipio de Quito ejecutó macrooperativos interinstitucionales de orden y control en 28 establecimientos entre licorerías, discotecas y night clubs, ubicados en los sectores de Pifo, Palugo, Atucucho, La Bota y Carcelén, durante la noche del viernes, sábado y la madrugada de este domingo 15 de marzo.

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Como resultado de estas acciones, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró tres establecimientos por no contar con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE). Además, levantó cinco actos de inicio de procedimiento sancionador por el mal uso de esta licencia y emitió un acto de advertencia por la misma causa.

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Controles a ciudadanos y conductores

Durante los operativos CAMEX y las inspecciones dentro de los locales, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional registraron a 410 personas, como parte de las acciones destinadas a reforzar el orden y la seguridad en estos espacios.

Asimismo, se realizaron 16 actos de inicio sancionador contra ciudadanos por libar en el espacio público. Las autoridades también reportaron dos casos de reposición de sellos de clausura, luego de detectar que estos habían sido retirados o destruidos sin la correspondiente resolución.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) emitió ocho citaciones a conductores durante los controles viales efectuados en el marco de estos operativos.

Decomisos y control sanitario

En los procedimientos se decomisaron tres armas cortopunzantes, como medida preventiva para evitar incidentes. Además, las autoridades retuvieron y destruyeron 100 cajetillas de tabacos de contrabando.

Como parte de los controles sanitarios, también se desecharon 22 litros de bebidas alcohólicas que no contaban con registro sanitario, al representar un riesgo para la salud de los consumidores.

Operativo interinstitucional

La intervención fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito, con el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En total, 108 efectivos de distintas entidades metropolitanas participaron en estos operativos, en coordinación con las fuerzas del orden, con el objetivo de reforzar los controles en establecimientos nocturnos y garantizar la seguridad ciudadana en la capital.

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