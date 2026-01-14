Estas son las 4 señales claras de que debes desechar tus productos de belleza

Descubre cuándo realmente debes tirar tus cosméticos para proteger tu piel y evitar irritaciones o infecciones

Aunque ames tu colección de belleza, no todos los productos duran para siempre, y usarlos más allá de su vida útil puede ser más peligroso que inofensivo. La piel del rostro y del cuerpo es delicada, especialmente alrededor de los ojos y labios; aplicar fórmulas vencidas puede causar irritación, alergias e incluso infecciones cutáneas o en los ojos.

Aquí te contamos cómo identificar los productos que ya no debes usar… antes de que tu piel lo note.

¿Por qué los cosméticos caducan?

Los cosméticos -al igual que los alimentos- se deterioran con el tiempo. Una vez abiertos, la exposición al aire, a las bacterias y a cambios de temperatura aceleran su degradación, disminuyen su eficacia y pueden favorecer el crecimiento de microorganismos.

Incluso si un producto no tiene una fecha de vencimiento impresa, muchos incluyen un símbolo de PAO (Period After Opening), que indica cuántos meses tras abrirlo es seguro usarlo.

4 señales de que tu producto está vencido

Mientras revisas tu neceser o tocador, desecha de inmediato cualquier producto que presente una de estas señales:

Textura alterada: Si la fórmula se separa, se vuelve grumosa, arenosa o muy líquida, así como si se forman residuos o se pone rígida, no lo uses. Esto indica que los ingredientes ya no están estables. Mal olor: Un aroma agrio, rancio o metálico es un signo de deterioro. Esto sucede porque las bases y aceites pueden oxidarse o contaminarse. Los protectores solares son especialmente sensibles: si están vencidos, no te protegen eficazmente contra el sol. Rendimiento débil: ¿Tu producto ya no cumple su función? Por ejemplo, el maquillaje no pigmenta igual o un limpiador no espuma como antes. Esto indica que la fórmula ha perdido eficacia. Cambio de color: Los cambios visibles de color suelen significar que los ingredientes activos se han oxidado o descompuesto. Esto es común en sueros antioxidantes como los de vitamina C, que son inestables cuando se exponen al aire o la luz.

La IA que lee el sueño: una sola noche podría anticipar distintas enfermedades Leer más

3 productos de alto riesgo

Maquillaje para ojos: Productos como máscara de pestañas, delineador líquido o sombras en crema están en contacto directo con áreas sensibles que pueden desarrollar bacterias fácilmente. Usarlos vencidos puede desencadenar conjuntivitis, orzuelos o irritación

Fórmulas con ingredientes activos: Sueros con vitamina C, retinoides o exfoliantes (AHAs/BHAs) se degradan más rápido cuando se exponen al aire y la luz. Sin estos activos intactos, no solo pierden eficacia, sino que también pueden irritar la piel.

Tratamientos post-procedimiento o anti-acné: Estos productos se aplican sobre piel sensible o dañada; si están contaminados o vencidos pueden causar irritación severa o infección. Un signo común de irritación por un producto vencido es una sensación súbita de ardor o quemazón, así como enrojecimiento o descamación.

¿Cuánto duran tus productos?

El tiempo de uso seguro varía según el tipo de producto y la forma de transporte y almacenamiento. Un lugar fresco y seco -fuera del baño con exceso de humedad- ayuda a prolongar la vida útil.

Cuidado de la piel

Vitamina C: 3–6 meses

Retinoides: 6–12 meses

AHAs/BHAs: 6–12 meses

Hidratantes y limpiadores: 12 meses

Protector solar: antes de su fecha de vencimiento

Maquillaje

Máscara de pestañas: 3–6 meses

Delineador líquido: 3–4 meses

Base líquida/crema: 6–12 meses

Corrector: 6–12 meses

Labiales: 12–18 meses

Productos en polvo: 18–24 meses

Consejos para conservar tus productos

Anota la fecha de apertura en cada envase.

Evita el calor y la humedad (no los dejes en el baño o dentro de un carro caliente).

Limpia tus brochas y aplicadores con regularidad.

No compartas cosméticos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!