Qué trámites de la ANT cambian desde el 9 de marzo

La ANT fue intervenida y el Gobierno la suspendió desde el pasado 30 de enero, por la investigación del caso Jaque.

Después de más de un mes con sus sistemas suspendidos, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reactivó gran parte de sus servicios desde el 9 de marzo de 2026. La entidad informó que ya está disponible cerca del 80% de los trámites, lo que permite a miles de usuarios retomar procesos que quedaron pendientes.

Te invitamos a leer: Caso Jaque: Pedro Abril apela la prisión preventiva

En total, se habilitaron nueve servicios y 155 trámites a escala nacional, relacionados con gestiones administrativas del transporte terrestre, vehículos y operadoras de transporte.

Licencias de conducir en pausa: el impacto del cierre de ANT en miles de ciudadanos Leer más

Según explicó Luis Darío Villacrés, durante el tiempo de suspensión se realizaron varias acciones técnicas para reforzar la seguridad del sistema. Entre ellas, una depuración de usuarios para evitar accesos no autorizados y una auditoría de seguridad informática.

Trámites que vuelven a gestionarse

Con la reactivación parcial, las agencias de la ANT en todo el país volvieron a recibir solicitudes para diversos procedimientos que dependen directamente de la institución.

Esto permitirá atender la demanda acumulada de ciudadanos que no pudieron completar gestiones durante las semanas en que el sistema estuvo fuera de servicio.

La reapertura incluye trámites relacionados con vehículos, operadoras de transporte y procesos administrativos vinculados con el tránsito terrestre.

Servicios que aún no se habilitan

A pesar del reinicio de actividades, la entidad advirtió que la normalización total del sistema será gradual. Algunos servicios todavía se mantienen restringidos mientras continúan las revisiones técnicas y administrativas.

Entre los trámites que aún no se han habilitado completamente están la emisión de licencias por primera vez y la actualización de datos, que según Villacrés podrían restablecerse hasta el 13 de marzo.

La ANT señaló que esta reapertura progresiva busca evitar fallas en los sistemas y garantizar que los procesos funcionen con normalidad una vez que todos los servicios estén nuevamente disponibles

Revise los trámites que están habilitados

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!