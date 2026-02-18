Caso Jaque: Pedro Abril apela la prisión preventiva

El exdirector de la ANT, Pedro Abril, y ocho sospechosos más solicitan que un tribunal les dicte medidas sustitutivas

Pedro Abril fue director de la ANT hasta el 30 de enero de 2026.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, presentó un recurso de apelación en contra de la orden de prisión preventiva que se dictó tras su detención en el marco del caso Jaque, en el que la Fiscalía investiga al exfuncionario y 9 personas más por el delito de delincuencia organizada, al señalarlos como los presuntos participantes de una red de corrupción que entregaba licencias de conducir de manera irregular.

De acuerdo con el acta del sorteo, Abril y ocho procesados más solicitan que la prisión preventiva dictada "se modifique con una medida sustitutiva menos gravosa y que no limite el libre movimiento" de los sospechosos, quienes enfrentan una investigación por la posible emisión de licencias y permisos de operación de manera ilegal.

Según ese documento, la orden de detención dictada el pasado 31 de enero se habría emitido por una "vulneración técnica y garantista" contemplada en una resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El juez Lauro Sánchez convocó el 11 de febrero de 2026 a las partes procesales a la audiencia de resolución de la orden de prisión impugnada. La diligencia se desarrollará el próximo lunes 2 de marzo, a las 12:00, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Quito.

Estos son los procesados por el caso Jaque

Además de la petición de Abril, en esa diligencia el tribunal conformado por Sánchez (ponente) y los jueces Esteban Coronel y Mabel Tapia, deberá decidir si deja sin efecto la orden de prisión y otorga las medidas sustitutivas requeridas por:

Manuel Palacios

Carlos Ordóñez

Gustavo Costta

Ximena Carrera

Enrique Castillo

Edwing Sanguano

Dora Sierra

Oswaldo Rodríguez

En el caso Jaque otra mujer es la décima persona procesada, pero ella recibió medidas sustitutivas, por lo que debe presentarse periódicamente y tiene prohibición de salida del país.

Además de este proceso penal, la Contraloría General del Estado anunció el martes que realiza un examen especial y una auditoría informática a la plataforma de la (ANT) para revisar las seguridades y posibles vulnerabilidades tecnológicas del sistema, las cuales habrían facilitado las supuestas irregularidades.

