Venezuela: ¿Por qué Estados Unidos sancionó al nuevo ministro Gustavo González?

La presidenta Delcy Rodríguez nombró a Gustavo González López como ministro de Defensa en reemplazo de Vladimir Padrino López

Vladimir Padrino López (izquierda) fue cesado como ministro venezolano de Defensa, cargo que ocupó por más de una década, y lo reemplaza Gustavo González López.

Vladimir Padrino López fue ministro de Defensa en Venezuela por más de una década. La presidenta encargada Delcy Rodríguez lo destituyó este miércoles 18 de marzo de 2026.

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Padrino estaba en el cargo desde octubre del 2014 y era uno de los más antiguos y leales al presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en la incursión del pasado 3 de enero.

Maduro lo había ratificado en el cargo, en 2024, luego de las elecciones presidenciales que fueron cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional.

"Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomedandas", dijo Rodríguez en Telegram, sin ofrecer mayores detalles, informó EFE.

"Tuvo la habilidad de mantener a la Fuerza Armada, entre comillas, unida, sin que se le fuera de las manos y diera un golpe de Estado", resumió Hebert García, general en retiro, a la agencia AFP.

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Gustavo González López fue nombrado por Rodríguez como reemplazo de Padrino. Se trata de un general en jefe del Ejército de Venezuela.

Estados Unidos lo sancionó, en 2015, por violación a los derechos humanos. El Gobierno del expresidente Barack Obama participó en actos represivos.

González dirigió, entre 2014 y 2018, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Volvió a ese puesto entre 2019 y 2024.

Canadá sancionó al nuevo secretario de Defensa, en 2017, además de Maduro, Padrino y otras 37 personas, por deteriorar la democracia venezolana.

Al año siguiente, la Unión Europea (UE) y Suiza también lo sancionaron por violaciones a los derechos humanos.

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